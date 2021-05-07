«المؤلفين والملحنين» تنعى الموسيقار جمال سلامة

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الموسيقار الكبير جمال سلامة، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وقال إن الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الفنية لكبار المطربين أمثال شادية وصباح وسميرة سعيدة وماجدة الرومي كما قام بوضع الموسيقى التصويرية والحان عدد كبير من الأعمال الدرامية الهامة أبرزها مسلسل لا إله الا الله.

وتوفي الموسيقار جمال سلامة، منذ قليل، عن عمر يناهز 75 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت الحالة الصحية للموسيقار الكبير، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء في إصابته بفيروس كورونا، بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

وكان المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين كلف خلال الأيام الماضية بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945.‏ نشأ في عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني، درس الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفاتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب كما درس في كونسرفاتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفاتوار القاهرة ‏وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفاتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية ، كرمته وزارة الثقافة فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في نوفمبر الماضي.