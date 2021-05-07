توريد 48 ألف طن قمح من بداية موسم الحصاد لشون وصوامع سوهاج

أكد المهندس محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم توريد 48 ألفا و61 طنًا و100 كجم قمح لصوامع وشون المحافظة بداية من توريد موسم القمح من منتصف شهر إبريل الماضي حتى اليوم الجمعة.



وأوضح إبراهيم أنه تم تحديد 17 موقعًا تخزينيًّا على مستوى المحافظة منها 3 صوامع معدنية، وهنجر، وباقي المواقع شون أسمنتية وترابية.



وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج، إلى أن إجمالي السعة التخزينية بالمحافظة تصل إلى 141 ألف طن أقماح، لافتًا إلى أن المساحة المنزرعة طبقًا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 آلاف فدان، ومن المتوقع توريد 140 ألف طن أقماح هذا العام، موضحًا إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي لموسم 2021، 725 جنيها للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراطًا، وبواقع 715 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراطاً، و705 جنيهات للإردب.



وفي سياق متصل؛ نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج حملة أمنية مكبرة، لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل، أسفرت عن ضبط 42 قضية.

وبدأت الحملة أعمالها بضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن خلال حملة تفتيشية ب15 مخبز بلدي، تم تحرير محاضر وتحويل أصحابها للنيابة العامة للتحقيق.



واستكملت الحملة أعمالها بضبط 145 كيلو بلح وجبنة وزيت طعام، ومقرمشات منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين، وكما تم ضبط 5 قضية إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز ناقص الوزن.



وأنهت الحملة أعمالها بضبط 4 قضايا عدم نظافة اوني العجين بالمخابز، و 3 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و3 قضايا عدم انتظام بمحطات الوقود، و6 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و7 قضايا غلق المخبز أثناء مواعيد العمل الرسمية، و عدم الاحتفاظ بالميزان الحساس.



تم تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.