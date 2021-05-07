السيسى يتفقد أعمال تطوير محاور وطرق جديدة بمنطقة شرق القاهرة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، بداية من منطقة محطة عدلي منصور التبادلية للخط الثالث لمترو الأنفاق، والتي تعتبر الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط وإفريقيا وتشمل محطات مترو أنفاق، وقطار مكهرب، وسكة حديد، وحافلات النقل الجماعي الحديثة، وملحق بها مركز صيانة لعربات وجرارات مترو الأنفاق بمساحة 65 فدانا.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تفقد كذلك محور المستشار عدلي منصور، الذي تم إنشاوه بعرض 16 حارة مرورية بواقع 8 حارات لكل اتجاه، ويشتمل على 11 كوبرى للسيارات والمشاه، ليكون شرياناً مرورياً جديداً يتكامل مع شبكة طرق الإسماعلية الصحراوي وبلبيس وشرق القاهرة، ويربط مع محور محمد العصار عند كوبري مسطرد، ليصل إلى مناطق غرب وشمال القاهرة، من خلال محاور شبرا بنها وتحيا مصر والضبعة، وطريق الإسكندرية الصحراوي.

كما ناقش الرئيس أثناء الجولة التفقدية المسئولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وشدد على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروعات بالمواصفات الفنية والهندسية العالية، كما توقف الرئيس كذلك ليتحدث مع عدد من المواطنيين، حيث هنأهم بمناسبة شهر رمضان الفضيل، كما استمع إلى آرائهم، وكذلك أحوالهم المعيشية.

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور بمنطقة شرق القاهرة

السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور بمنطقة شرق القاهرة