الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

غرفة الجيزة التجارية تطالب محلات الملابس بالالتزام بمعايير السلامة

محمد امبابي
محمد امبابي

شددت الغرفة التجارية بالجيزة على جميع المحلات التجارية بالمحافظة بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال الأسبوعين القادمين والالتزام بمواعيد العلق المقررة وهي الساعة التاسعة مساءا وذلك حفاظا على سلامة الجميع سواء المترددين على المحلات أو العاملين بها.

وقال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إنه يجب على محلات الملابس والحلويات ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم السماح للعاملين أو المستهلكين الدخول إلى المحل دون الالتزام بتعليمات وزارة الصحة بضرورة ارتداء الكمامات خلال فترة التواجد بالمحل، إضافة إلى ضرورة الالتزام بعدم السماح للمواطنين بالتكدس داخل المحل وتنظيم عمليات الدخول والخروج حرصا على سلامة الجميع.

وأضاف إمبابي في بيان أنه يجب على جميع الأنشطة التجارية غير المواد الغذائية ضرورة الالتزام بمواعيد الغلق المعلنة من مجلس الوزراء هي التاسعة مساءا، مشيرا إلى أي مخالفة لتلك المحلات ستعرضهم للمساءلة القانونية ووقف النشاط.

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أنه يجب على جميع المطاعم تفعيل خدمة التوصيل إلى المنزل وذلك حفاظا على أعمالهم واستثماراتهم وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يعاني منها العالم أجمع بانتشار فيروس كورونا وضرورة ان يكون هناك بدائل تسمح استمرار النشاط التجاري بصورة شبه طبيعية ولذلك خدمة التوصيل تعد أفضل البدائل.

الغرفة التجارية الحكومة الاحترازية المحلات محلات الملابس

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