مستشار النمسا: سأناضل من أجل اعتماد جواز السفر الأخضر الخاص بكورونا على أوسع نطاق أوروبي

قال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، إنه سوف يناضل من أجل اعتماد جواز السفر الاخضر الخاص بكورونا على أوسع نطاق في أوروبا خلال قمة أن رؤساء حكومات دول الاتحاد الأوروبي لمناقشة تطورات أزمة (كورونا) وإعادة الإعمار الاقتصادي.

وأضاف المستشار النمساوي- في تصريح قبيل توجهه إلى مدينة (بورتو) البرتغالية، اليوم الجمعة، للمشاركة فى اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي التي تستمر يومين- أن هذا أول اجتماع فعلي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي هذا العام وأول قمة اجتماعية للاتحاد منذ ثلاثة أعوام ونصف العام.

ولفت إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة عمل اجتماعية تشمل الأهداف التنموية بحلول عام 2030 مع التركيز على رفع معدل التوظيف على مستوى الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 78 في المائة والحد من الفقر على مستوى الاتحاد الأوروبي حيث يتواجد نحو 15 مليون شخص في حالة خطر اقتصادي واجتماعي كبير.

يشار الى أنه قبل القمة دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى تعزيز البعد الاجتماعي لأوروبا، مشيرة إلى أنه قد حان الوقت لإصلاح نسيج أوروبا الاجتماعي الذي تضرر من أزمة (كورونا).

وفي وقت سابق أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، أن بلاده تعاملت بشكل جيد مع الموجة الثالثة من وباء كورونا وأن أرقام الأشغال فى المستشفيات وتحديدا فى وحدات العناية المركزة تنخفض بشكل مستمر.

وقال كورتس في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، لدينا حاليًا نحو 1800 شخص يتم العناية بهم في المستشفيات أو وحدات العناية المركزة بينما قبل ثلاثة أسابيع كان لدينا نحو 2500 شخص.

وأضاف كورتس أن الإغلاق الصارم كان ضروريًا فقط في ثلاث ولايات اتحادية وهي فيينا والنمسا السفلى وبورغنلاند بينما القيود فى الولايات الست الأخرى كانت أقل بكثير بسبب فاعلية الفحوصات الطبية والالتزام بالأقنعة الطبية.