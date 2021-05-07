الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأب بولس ساتى يشارك في اجتماع الأمانة العامة لمالكى المدارس الكاثوليكية

الاب بولس ساتي
الاب بولس ساتي

شارك المدبر البطريركي للكلدان الأب بولس ساتي بصفته ممثلاً لمجلس البطاركة والأساقفة في اجتماع الأمانة العامة  للمالكين والممثلين القانونيين للمدارس الكاثوليكية.

جاء الاجتماع لبحث المستجدات والتحديات التي تواجه المدارس الكاثوليكية وعقد الإجتماع في مدرسة العائلة المقدسة للآباء اليسوعيين في الفجالة.

ومن جهته يواصل مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عقد اجتماعه لليوم الثاني على التوالي، برئاسة وحضور صاحبي الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والبطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيين الكاثوليك، وذلك بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي.

ويشارك في اللقاء الآباء المطارنة، ممثلي الإيبارشيات والطوائف الكاثوليكية المختلفة.


وسيتطرق الاجتماع إلى الأوضاع الرعوية في ظل الظروف الراهنة، و جدير بالذكر أن هذا هو الاجتماع النصف سنوي الدوري، والذي سينعقد حتى غدًا  الثامن من الشهر الجاري.

 

من جانب آخر بدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداد له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية ، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن "يا كل صفوف السمائيين"، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يوما تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.


احتفلت الكنائس المسيحية الثلاثة، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس مساء أمس الأول قداسات عيد القيامة المجيد، وهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.


وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.

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