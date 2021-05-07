الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر للطيران تهدي راكبا خدمات سفر مجانية

مصر للطيران
مصر للطيران

احتفلت مصر للطيران مع عملائها المسافرين اليوم على رحلاتها من مطار القاهرة الدولي بمناسبة مرور 89 عاما على إنشاء الشركة الوطنية، حيث منحت الراكب رقم 7 في إنهاء إجراءات سفره على كل رحلة خدمات سفر مجانية عبارة عن وزن إضافي مجاني، دخول استراحات مصر للطيران، تعلية درجة السفر من السياحية لرجال الأعمال وغيرها بالإضافة إلى منح عملائها بالعديد من المحطات الخارجية تذاكر سفر داخلية مجانية تقديرا منها لعملائها وحرصها على مشاركتهم في كافة المناسبات، صرح بذلك الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران.


وقال «أبو العينين»: «بالرغم من  تداعيات فيروس كورونا وتاثيرها على صناعة النقل الجوي حول العالم إلا أننا في هذه المناسبة نجدد العهد على الاستمرار في خدمة عملائنا على أكمل وجه وتقديم خدمات سفر تليق بهم بتاريخ الشركة العريق، فقد منحت الشركة العملاء تخفيض 50٪ على جميع رحلاتها المتجهة من مصر لجميع نقاط شبكتها الدولية لشراء التذاكر أيام ٦ و ٧ و ٨ مايو والسفر حتى ١ يوليو والعودة حتى ٣١ أكتوبر ٢٠٢١، وسط التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مراحل السفر وعلى متن الطائرة للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية».

مصرللطيران تهدى الراكب رقم أمن على رحلات اليوم القاهرة خدمات سفر مجانية وتوزيع تذاكر عملائها

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