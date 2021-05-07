الطيار محمد أحمد جلال رئيسًا لقطاع السلامة والجودة بمصر للطيران

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا اليوم بتكليف الطيار محمد أحمد جلال للعمل رئيساً لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران، وكان يشغل منصب نائب رئيس القطاع خلفاً للطيار محمد غريب الذى تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

يذكر أن الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدني، أصدر قراراً بتعيين الطيار محمد غريب رئيسا للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران- التابعة لوزارة الطيران المدني- وذلك خلفاً للطيار إلياس صادق، الذي شغل المنصب لنحو 4 سنوات.

وبدأ الطيار محمد غريب، مساء أمس الخميس، فعلياً تسلم مهام عمله كرئيس للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، بالتواجد في مقر الأكاديمية الواقعة داخل مطار 6 أكتوبر على طريق الواحات.

يعد الطيار محمد غريب رئيس الأكاديمية الجديد، من الطيارين المحترفين بالشركة الوطنية مصر للطيران، حيث يعمل طياراً على طرازات طائرات البوينج، وكان يشغل مؤخراً بجانبه كونه طياراً بالخطوط الجوية، منصب رئيس قطاع السلامة والجودة بالقابضة مصر للطيران، فضلا عن أنه شغل عدة لجان مهمة داخل الشركة القابضة.

وتلتزم المطارات المصرية بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا فيحال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

عند إعادة فتح السفر الدولي ، من المرجح أن يظل الاختبار جزءًا من استراتيجية السيطرة على COVID. نوع نظام الاختبار المختارسيحدث فرقًا في مدى سرعة تعافي صناعة السفر. سيكون اختيار الاختبار السريع بمثابة دفعة حقيقية لمجتمع السفر العالمي والأعمال الدولية.

علي الجانب الآخر أعلنت مصر للطيران عن طرح تخفيض 20% ومنح ضعف الأميال لعملاء برنامج المسافر الدائم EGYPTAIR Plus علي أسعار رحلاتهاالجديدة التي تم الإعلان عنها لتربط مطار شرم الشيخ بمطار الغردقة أيام الأحد والخميس من كل أسبوع، وكذلك رحلاتها الجديدة بين القاهرة وأسيوط وسوهاج يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، وذلك بمناسبة التشغيل الجديد وتماشيًا مع سياسة الدولة المصرية لتنشيط حركة السياحة والسفر الداخلية وربط المطارات المصرية ببعضها.