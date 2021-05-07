يصدر قريبا.. «نمر يتعلم الطيران» لـ نيكولاوس أوبر وترجمة ريم نجمي

يصدر قريبا عن دار تنمية للنشر الترجمة العربية والتوزيع لكتاب الأطفال "نمر يتعلم الطيران" للكاتب نيكولاس أوبر والرسامة نينا أوبر.

تقول الشاعرة والمترجمة المغربية ريم نجمي عن "نمر يتعلم الطيران" هو كتاب ترجمته بحب لما يحمله من معاني البحث عن الذات واختيار ما يسعدنا في الحياة ورفض الاستسلام للفشل.

وريم نجمي شاعرة مغربية من مواليد 1987 في الدار البيضاء، خريجة المعهد العالي للصحافة بالرباط، تقيم في ألمانيا وتشتغل في الصحافة، تميز قصيدتها بالتكثيف الشديد والإيجاز الذي ينتمي إلى المدرسة الشعرية اليابانية أو ما يعرف بشعر الهايكو.

من إصداراتها "أزرق سماوي -شعر- دار الفرائد، الرباط 2008، كأن قلبي يوم أحد - شعر - دار النهضة العربية.

كما ترجمت "رحلات باولا" للكاتب باول مار، وهو كتاب للأطفال، وصدر لها مع المترجم المصري سمير جريس الترجمة العربية لمسرحية "99 في المائة.. الخوف والبؤس في الرايخ الثالث"، للكاتب الألماني برتولت برشت (1898 – 1956).

جدير بالإشارة ان الكاتب نيكولاوس أوبر ولد عام 1974 في مدينة أمشتيتن بالنمسا. درس في المعهد العالي للتربية في لينتس وفي معهد الإعلام في فيينا. إلى جانب وظيفته كمعلم في مدرسة إعدادية يعمل "أوبر" مؤلفا حرا لكتب الأطفال والنصوص الإبداعية، كما يشارك في مشروعات موسيقية.

الكتابة للأطفال

الكتابة للطفل أحد أصعب أنواع الكتابة خاصة أنها تتراوح بين فئات عمرية مختلفة، وتحتاج إلى أدوات متباينة عبر مفردات وصيغ مختلفة تصلح للتعامل مع تلك الشرائح العمرية المختلفة.

وتعد الكتابة للطفل عملية حساسة وصناعة قائمة بذاتها، وتتطلب الكتابة للأطفال ميزات خاصة في الكاتب حيث إن هذا النوع من الأدب له خصائصه المتفردة التي تميزه عن باقي فروع الأدب.