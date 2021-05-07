عدد محدود لتسلق قمة إيفرست من الجانب الصينى بسبب الوباء

عدد محدود لتسلق قمة إيفرست من الجانب الصيني بسبب الوباء

أعلنت الصين عن أنها ستسمح هذا العام لعدد محدود للغاية من الأشخاص بتسلق قمة جبل إيفرست من الجانب الشمالي.



وذكرت وسائل إعلام حكومية، اليوم الجمعة، نقلا عن مكتب الألعاب الرياضية لمنطقة التبت ذاتية الحكم في جنوب غرب الصين، أن السلطات منحت التصاريح لـ38 شخصا فقط لتسلق قمة جبل إيفرست خلال موسم التسلق الذي يبدأ من 31 مارس حتى 20 مايو.



ويأتي السماح لهذا العدد القليل بتسلق قمة أعلى جبل في العالم في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقبل عامين، تسلق نحو 362 شخصا جبل إيفرست من الجانب الشمالي، وقد تمكن 241 متسلقا من الوصول إلى قمة أعلى جبل في العالم.



وأفادت صحيفة "تشاينا ديلي" أنه تم اتخاذ احتياطات سلامة واسعة النطاق للحد من مخاطر العدوى.



وسيتم قياس درجة حرارة المتسلقين بشكل متكرر.



وسيضطر المتسلقون إلى الحفاظ على مسافة 4 أمتار من بعضهم البعض عند الصعود، كما سيتم مراقبة جداول المتسلقين عن كثب من قبل الجانب النيبالي لمنعهم من لقاء بعضهم البعض. ولا يُسمح للأشخاص الذين ليسوا جزءًا من البعثات بدخول المعسكر الأساسي.



وعلى النقيض من نيبال، نجحت الصين في السيطرة على معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس، حيث لم تسجل أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان أي إصابات محلية على مدار ثلاثة أشهر.

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، عن أن البلاد سجلت 13 إصابة جديدة بكورونا الخميس، مقابل 5 حالات الأربعاء.

وأضافت اللجنة أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض الإصابة ولا تصنفها الصين حالات مؤكدة إلى 17 حالة، مقابل 7 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 90739 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألفًا و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14٫598 حالة وفاة.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أمريكا “593٫148 وفاة"، والبرازيل “414،645 وفاة"، والهند "230٫168 وفاة"، والمكسيك “218٫007 وفيات"، وبريطانيا “127٫570 وفاة".