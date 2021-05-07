تحرير 22 محضرا في حملة تموينية بسوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، حملة تموينية بالتنسيق مع الإدارة التموينية وجهاز حماية المستهلك بجهينة، وذلك لإحكام السيطرة على المحال التجارية ومحال الجزارة، ورفع الإشغالات وضبط السلع الغذائية مجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر عدم حمل شهادة صحية، و2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، و4 محاضر ذبح خارج السلخانة، ومحضر إشغال طريق، و5 محاضر نظافة، ومحضرين عدم ترخيص، ومحضرين مخالفة عدم ارتداء الكمامة.

وجرت الحملة تحت إشراف نواب رئيس المركز بالإشتراك مع الطب البيطري وإدارة التموين واﻹدارة الصحية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري والإشغالات ورخص المحال بالوحدة المحلية وقوة من مركز الشرطة.

ويأتي ذلك في إطار محاربة السوق السوداء وجشع التجار ومنعاً للإحتكار والحفاظ علي صحة المواطنين والحد من الغلاء.

من جهته أوضح أحمد البدري رئيس مركز ومدينة جهينة، إن الحملة تأتي فى إطار تنفيذ قرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن المرور وتشديد الرقابة والمتابعة على محال بيع المواد الغذائية والمحال التجارية ومحال الجزارة لضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة شمالي محافظة سوهاج، حملة مسائية لتطهير الشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بنطاق القرى التابعة للمركز، وذلك ضمن خطة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشملت الحملة رش وتطهير قرية نزة الدقيشية، منطقة الميرة بالطليحات، منطقة الملقة بالطليحات، منطقة المباني بقرية عنيبس، منطقة نجع بهادر.

جرت الحملة بإشراف رؤساء الوحدات القروية مع إستمرار أعمال الرش والتطهير لكافة المناطق بدائرة المدينة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذاً لتعليمات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج باستمرار أعمال التطهير لكافة المناطق بالمدن والقرى.