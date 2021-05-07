أفغانستان: 300 حالة إصابة جديدة بكورونا و10 حالات وفاة

سجلت وزارة الصحة العامة الأفغانية اليوم الجمعة 300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من أصل 2300 عينة، تم اختبارها في الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز"

التلفزيونية الأفغانية اليوم الجمعة.



كما سجلت الوزارة أيضا عشر حالات وفاة و58 حالات شفاء من الفيروس في نفس الفترة.



وتابعت الوزارة أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 61 ألفا و755 حالة وإجمالي عدد حالات الوفاة 2683 وإجمالي حالات التعافي 54 ألفا و19 حالة.



وحتى الآن تم اختبار 417 ألفا و283 عينة في مراكز حكومية وهناك 5053 حالة نشطة في البلاد، طبقا لبيانات صادرة عن الوزارة.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و 025 ألفًا و 425 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و 242 ألف و 644 حالة، و سجلت حالات التعافي 132 مليونًا و 518 ألفًا و 147 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.