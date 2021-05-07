نقابة الموسيقيين تنعى جمال سلامة

نعي الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، ومجلس النقابة وأعضاء الجمعية العمومية بخالص الحزن والأسى الموسيقار الكبير جمال سلامة، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل. وتم نقل الموسيقار جمال سلامة منذ أيام قليلة إلى مستشفى الهرم عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

توفي الموسيقار جمال سلامة، منذ قليل، عن عمر يناهز 75 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت الحالة الصحية للموسيقار الكبير، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

وكان المطرب هاني شاكر نقيب الموسيقيين كلف خلال الأيام الماضية بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح.

يذكر أن الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945.‏ نشأ فى عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني ، درس الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يدى نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏

حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ‏وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، كرمته وزارة الثقافة فى مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نوفمبر الماضى.