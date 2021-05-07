الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«بيزوس» يبحر بأعظم اليخوت في العالم ويسانده آخر به مهبط للطائرات

بيزوس
بيزوس

يبحر الرئيس التنفيذى لعملاق التجارة الإلكترونية أمازون جيف بيزوس أغنى رجل في العالم، قريبا في أعالي البحار على متن يخت ضخم سيكون الأكثر فخامة على مستوى العالم.

وكلف بيزوس شركة بناء السفن الهولندية، لصناعة يخت مخصص بطول 127 مترا وفق ما أظهره مقتطف من كتاب براد ستون القادم "Amazon Unbound، الذي نشر الأربعاء الماضى.

من المتوقع أن تكون السفينة ذات الصواري الثلاث، واحدة من أفضل اليخوت الشراعية الموجودة في العالم.

ولا تزال التفاصيل الأخرى حول اليخت الضخم غير معروفة، حتى بين أفراد عالم القوارب الفاخرة الحصرية.

كما أفادت التقارير بأن بيزوس قد كلف بإنشاء يخت دعم ثان أصغر حجما سيشمل مهبطا لطائرات الهليكوبتر الخاصة به، حيث أفاد ستون بأن بيزوس تلقى دروسا في الطيران أيضا.

وغالبا ما تكون اليخوت الضخمة إحدى ملحقات الأثرياء، إلا أن بيزوس، وهو أغنى شخص في العالم بثروة تقدر بـ 193 مليار دولار، لم يكن لديه قارب خاص به من قبل.

وزعمت صورة مسربة في عام 2019 أن بيزوس كان صاحب يخت تبلغ قيمته 400 مليون دولار، يعرف باسم Flying Fox، لكن أمازون نفت أن تكون السفينة مملوكة لبيزوس.

و يبدو أن بيزوس مغرم بالسفر على متن اليخوت، فطوال صيف عام 2019، شوهد على متن يخت يخص قطب الترفيه ديفيد جيفين، ثم يخت آخر مملوك لمصممة الأزياء ديان فون فورستنبرج. 

وفي وقت سابق من هذا العام، شوهد على متن يخت آخر في كابو سان لوكاس بالمكسيك.

وأعلن بيزوس في فبراير أنه يخطط للتنحي عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في الربع الثالث من عام 2021، على أن يحل آندي جاسي، الرئيس التنفيذي لشركة AWS، مكانه.

وقال بيزوس انذاك "إنه بينما يخطط للبقاء مشاركا في مبادرات مهمة في أمازون كرئيس تنفيذي لها، فإن هدفه هو قضاء المزيد من الوقت في العمل الخيري بما في ذلك صندوق بيزوس للأرض وصندوق Day One بالإضافة إلى شركتيه الرئيسيتين الأخريين، واشنطن بوست، التي اشتراها عام 2013، وشركة الصواريخ الخاصة به، بلو أوريجين.

جيف بيزوس رجل الاعمال الاغنى يخت ضخم العالم شركة هندية امازون

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