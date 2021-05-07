«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

لرفع معدلات سلامة القطارات علي الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن إيقاف مؤقت لبعض القطارات وذلك في إطار خطة الهيئة لإنهاء مشروعات تطوير نظم الاشارات بنهاية العام 2021، لرفع معدلات سلامة القطارات علي الخطوط.

- تطبيق القرار بدءا من 22 مايو الجاري

وأوضحت الهيئة في بيانها أنها قررت وقف بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي، التي تؤثر على تنفيذ البرنامج الزمني لتطوير نظم الإشارات وذلك اعتباراً من يوم 22 مايو 2021 وهم عدد 7 قطارات بالوجه البحري هي (1204/133/1202/1157/1156/1153/1152)، و عدد 10 قطارات بالوجه القبلي وهي (706/777/776/832/1005/1188/1187/167/166).



- تعديل مواعيد بعض القطارات

وبحسب بيان هيئة السكة الحديد، فإنه حرصا من الهيئة علي الاستمرار في تقديم خدماتها لجمهور الركاب وعدم التأثير عليها قامت الهيئة بتعديل مواعيد بعض القطارات بالوجهين البحري والقبلي وهم 7 قطارات بالوجه البحري وهي : (1008/2008/936/949/1203/35/36)، و5 قطارات بالوجه القبلي وهي (163/٨81/718/1007 /975)

كما أوضحت هيئة السكة الحديد، إنه سيتم امتداد مسير 4 قطارات بالوجه القبلي وهي 974/975/714/717، وقطارين بالوجه البحري وهما 809/81، وذلك حرصاً من الهيئة علي توفير الراحة والسلامة والأمان لجمهور الركاب واستمرار تقديم خدماتها للجمهور.

- التشغيل التجريبي لكوبري جرجا

وكان الفريق كامل الوزير اعلن عن التشغيل التجريبى لكوبرى جرجا اعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التنقلات شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا، ومنع التكدس والقضاء على الحوادث الناتجة لعبور السيارات لمزلقان السكة الحديد بمدينة جرجا كما يبلغ طول الكوبرى 1300 متر بالمداخل وعرض 2 حارة مرورية وبتكلفة 76 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 100% وهو إنجاز كبير.