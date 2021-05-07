الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

نمو أقل كثيرا من المتوقع للوظائف الأمريكية وسط نقص في العمالة

نمو أقل كثيرا من المتوقع للوظائف الأمريكية وسط نقص في العمالة

البطالة
البطالة

وظف أصحاب الأعمال في الولايات المتحدة عددا أقل من المتوقع بكثير من العاملين في أبريل، وهو ما يعود على الأرجح لإحباطهم من نقص العمالة، مما جعل أصحاب الأعمال في ارتباك بشأن كيفية تلبية الطلب المتزايد مع عودة الأنشطة الاقتصادية للعمل.
 

يأتي ذلك في وقت يتحسن فيه الوضع الصحي العام من أثر الجائحة ومساعدات مالية ضخمة ضخمة من الحكومة.
 

وقالت وزارة العمل، اليوم الجمعة، في تقريرها بشأن التوظيف الذي يحظى بمتابعي وثيقة إن الوظائف في القطاعات غير الزراعية زادت 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي بعد أن كانت قد زادت 770 ألفا في مارس.
 

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة الوظائف بنحو 978 ألفا.

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 17 أبريل الحالي، على خلاف التوقعات، ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام تقريبا.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة بلغ في الأسبوع الماضي 547 ألف طلب، بتراجع قدره 39 ألف طلب عن الأسبوع السابق الذي سجل 586 ألف طلب، وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع عدد الطلبات خلال الأسبوع الماضي إلى 617 ألف طلب مقابل 576 ألف طلب في الأسبوع السابق، وفقا للبيانات الأولية.

ومع التراجع غير المتوقع انخفض عدد طلبات إعانة البطالة إلى أقل مستوى له منذ  14 مارس المنتهي من العام الماضي، عندما سجل 256 ألف طلب.

في الوقت نفسه، ذكرت الوزارة أن متوسط عدد طلبات إعانة البطالة لأول مرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية تراجع إلى 651 ألف طلب، بانخفاض قدره 27750 طلبا عن الأسبوع السابق، الذي سجل متوسط 678750 طلبا، وفقا للبيانات المعدلة، ليصل إلى أقل مستوى له منذ عام تقريبا.

وأضافت الوزارة أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة تراجع بواقع 34 ألف طلب، ليصل إلى 3.674 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي يوم 10 أبريل الحالي.

الولايات المتحدة كورونا البطالة واشنطن اللقاح

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