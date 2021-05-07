الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد صومعة الغلال لمتابعة توريد القمح (فيديو)

محافظ مطروح
محافظ مطروح

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، صومعة الغلال بقرية الشمامة بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، وذلك لمتابعة توريد الأقماح والمراحل التي تمر بها والتأكد من الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة.
 

واستمع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لشرح من حسن الشيبانى مدير عام مديرية التموين بمطروح ومهندسى الصومعة حول دائرة عمل الصومعة بدء من استقبال شاحنات التوريد وحتى دخول العينات المعامل بالإضافة إلى غرفة الكنترول.

وداخل صومعة الغلال تتم الأعمال آليا بدء من فحص العينات وتحديد جودتها من خلال اللجنة المختصة ومعمل تحليل عينات ونوع القمح وغرفة التحكم الإلكتروني لخلايا الصومعة ال٩ التى تسع كل منها ٥ آلاف طن.

وأكد وكيل تموين مطروح أن استقبلت الصومعة ٢٣٠٠ طن حتى الآن بالإضافة إلى ٣٥٠٠ طن بتنكر تخزين قري البنجر ليصل إحمالى توريد القمح بمطروح نحو ٦ آلاف طن. 

وأشاد محافظ مطروح بمنظومة العمل داخل الصومعة، مشيرا إلى أهمية تقديم كافة التيسيرات للموردين لتحقيق مزيد من الأقماح.
 

وكان قال المهندس أحمد يوسف، وكيل وزارة الزراعة بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور"، إنه بناء على تعليمات وزير الزراعة بضرورة وأهمية توريد الأقماح إلى الصومعة المجهزة للحفاظ على الأقماح ومساعدة المزارعين لتجنب فقد الحبوب تم التنبيه على المزارعين في منطقتي الحمام وبنجر السكر بتوريد القمح إلى صومعة الشمامة.

وأوضح وكيل زراعة مطروح أن هذا العام تم زراعة حوالي 15 ألف فدان قمح بمنطقة الحمام وبنجر السكر، حيث تبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 أردبا، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة الاستلام في الصومعة المجهزة بالتعاون بين مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء.

وأكد المهندس أحمد يوسف أنه تم زراعة حوالي 300 الف فدان قمح وشعير في محافظة مطروح هذا العام منهم 15 الف فدان قمح علي الري الدائم بترعه وقري البنجر. 

مطروح صومعه الغلال مدينة الحمام محافظ مطروح توريد القمح

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