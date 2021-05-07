جدة ضحايا «مذبحة الفيوم»: «طلبت أشوفهم في رمضان رفض»

قالت جدة أحد الأطفال ضحايا مذبحة قرية الغرق، إنها طلبت منذ أيام أن ترى أحفادها الذين راحوا ضحية والدهم، لكي يفطروا معهم ولكنه رفض.

وأضافت لـ"الدستور" أن ابنتها تزوجت من المتهم منذ 8 سنوات، وهو ابن عمها ولكنهما اختلفا معاً، فانفصلا وأخذ منها أولادها بالإجبار وتحت تهديد السلاح، وتزوج أخرى من قرية الغرق.

ووقعت جريمة بشعة في قرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما أقدم زوج على ذبح زوجته وأبنائه الستة، مستخدما سكينا؛ لخلافات بينهم

وشكل فريق من ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد الشريف، رئيس المباحث، وتبين وفاة كلا: "م . ع. .ع" الزوجة، والأبناء هم " أ. ع. أ"، و " م. ع. أ"، و " ي.ع. أ " و " آ.ع. أ " ، و التوأم "م. و ب.ع. أ"، وتتراوح أعمارهم بين 17 سنة إلى 3 سنوات.

ودلت التحريات، أن وراء الجريمة الأب ويدعى"عماد م-٤٠سنة" صاحب مخبز فينو، وأنه شرع فى قتل زوجته وأبنائه الـ6، وأن الجريمة بسبب ضائقة مالية وإدمانه لتعاطي المخدرات، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

شهود عيان لـ"الدستور": القاتل كان بيروح يصلي في المسجد

وقال شهود عيان لـ"الدستور": "في حدود الساعة 3 ونصف الفجر، سمعنا خبر واقعة ذبح رجل لأسرته، وكان بيجرى في الشارع زي المجنون، ورجله اليمنى بها جروح، ثم ذهب إلى المخبز الخاص به، وقام بإشعال النيران وتمكنا من إخمادها ثم هرب وذهب لمركز الشرطة، وسلم نفسه.

وتابع شهود العيان، انطلقت لمكان الحادث 7 سيارات إسعاف والشرطة والمباحث، ونقلوا الجثث لمستشفى الفيوم العام، حيث إن المتهم كان يمر بضائقة مالية وكانت عليه ديون تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه، وكان يتعاطى مادة مخدرة اسمها "سابو" وأشاروا إلى أنه كان دائم الصلاة في المسجد، وجاء لقرية الغرق منذ 10 سنوات، واستأجر منزلاً ومخبز "فينو" واستقر بالقرية.

وانتقل الفريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعه ذبح زوج لزوجته وأبنائه الـ6، وذكرت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائهما، وتجري الآن قوات الأمن فحص مسرح الجريمة، بعد أن تم إخطار النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة.