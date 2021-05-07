الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جدة ضحايا «مذبحة الفيوم»: «طلبت أشوفهم في رمضان رفض»

مكان مذبحة الفيوم
مكان مذبحة الفيوم

قالت جدة أحد الأطفال ضحايا مذبحة قرية الغرق، إنها طلبت منذ أيام أن ترى أحفادها  الذين راحوا ضحية والدهم، لكي يفطروا معهم ولكنه رفض.

وأضافت لـ"الدستور" أن ابنتها تزوجت من المتهم منذ 8 سنوات، وهو ابن عمها ولكنهما اختلفا معاً، فانفصلا وأخذ منها أولادها بالإجبار وتحت تهديد السلاح، وتزوج أخرى من قرية الغرق.

ووقعت جريمة بشعة في قرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، بعدما أقدم زوج على ذبح زوجته وأبنائه الستة، مستخدما سكينا؛ لخلافات بينهم

وشكل فريق من ضباط المباحث بقيادة الرائد أحمد الشريف، رئيس المباحث، وتبين وفاة كلا: "م . ع. .ع" الزوجة، والأبناء هم " أ. ع. أ"،  و " م. ع. أ"، و " ي.ع.  أ " و " آ.ع. أ " ، و التوأم "م. و ب.ع. أ"، وتتراوح أعمارهم  بين 17 سنة إلى 3  سنوات.

ودلت التحريات، أن وراء الجريمة الأب ويدعى"عماد م-٤٠سنة" صاحب مخبز فينو، وأنه شرع فى قتل زوجته وأبنائه الـ6، وأن الجريمة بسبب ضائقة مالية وإدمانه لتعاطي المخدرات، وتحرر محضرا وتولت النيابة التحقيق.

شهود عيان لـ"الدستور": القاتل كان بيروح يصلي في المسجد

وقال شهود عيان لـ"الدستور": "في حدود الساعة 3 ونصف الفجر، سمعنا خبر واقعة ذبح رجل لأسرته، وكان بيجرى في الشارع زي المجنون، ورجله اليمنى بها جروح، ثم ذهب إلى المخبز الخاص به، وقام بإشعال النيران وتمكنا من إخمادها ثم هرب وذهب لمركز الشرطة، وسلم نفسه.

وتابع شهود العيان، انطلقت لمكان الحادث 7 سيارات إسعاف والشرطة والمباحث، ونقلوا الجثث لمستشفى الفيوم العام، حيث إن المتهم كان يمر بضائقة مالية وكانت عليه ديون تبلغ قيمتها 3 ملايين جنيه، وكان يتعاطى مادة مخدرة اسمها "سابو" وأشاروا إلى أنه كان دائم الصلاة في المسجد، وجاء لقرية الغرق منذ 10 سنوات، واستأجر منزلاً ومخبز "فينو" واستقر بالقرية.

وانتقل الفريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعه ذبح  زوج لزوجته وأبنائه الـ6، وذكرت التحريات الأولية أن الأب هو من قام بذبح زوجته وأبنائهما، وتجري الآن قوات الأمن فحص مسرح الجريمة، بعد أن تم إخطار النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة.

جدة ضحايا مذبحة الفيوم رمضان أشوفهم

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

كامل الوزير: غلق الفتحات على أسوار السكة الحديد لمنع العبور غير الشرعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى ويعتقل 11 فلسطينيا