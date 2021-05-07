الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإمارات: تقديم 141.283 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، الجمعة، تقديم 141.283 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.تقديم

وأوضحت الصحة الإماراتية، في بيانها، اليوم، أن إجمالي عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، حتى الآن، بلغ 11.048.547 جرعة، بمعدل توزيع 111.71 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيًا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد- 19"، وسعيًا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.

إصابات كورونا في الإمارات

وفي وقتٍ سابق، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم، عن تسجيل 1.766 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وإجراء 211.462 فحص جديد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 532.710 حالة منذ بداية الجائحة.

وحسب بيان وزارة الصحة الإماراتية، تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، وذلك جراء تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1.607 حالة.

وأشارت الوزارة إلى شفاء 1.728 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 513.068 حالة.

لقاحات فعَّالة

من جانبه، قال وزير الصحة الإماراتي، عبدالرحمن بن محمد العويس، إن الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تتواصل في مختلف مناطق الدولة وسط ثقتنا بالوعي المجتمعي بأهمية الحصول على اللقاح.

وأوضح العويس، في تصريحٍ سابق، أن لقاحات "كوفيد 19" الأربعة، متوافرة لكل فئات المجتمع وفي مختلف مناطق الدولة بشكل مجاني، مشددًا على سلامتها وفاعليتها الكبيرة.

وأشار وزير الصحة الإماراتي، إلى أن النجاح في الوصول إلى هذا العدد القياسي من جرعات لقاح "كوفيد-19" يعد ثمرة لرؤية وتوجيهات قيادة الدولة وجهود القطاع الصحي البارزة وكل العاملين ضمن خط الدفاع الأول.

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IMG_20210507_150238

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الإمارات فيروس كورونا اصابات جديدة لقاح جرعة جديدة

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