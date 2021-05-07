«كنز ملكي».. كيت ميدلتون تعلن عن نسخ من كتابها الأكثر مبيعا المخبأة

أعلنت دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، اليوم الجمعة، عملية البحث عن كنز ملكي، حيث تركت نسخا من كتاب التصوير الفوتوغرافي الخاص بها مخبأة في جميع أنحاء المملكة المتحدة مع رسالة خاصة بالداخل.

وأطلقت كيت، زوجة الأمير البريطاني ويليام وهي مصورة محترفة، حملة خلال الإغلاق الأول المرتبط بفيروس كورونا العام الماضي لمطالبة الجمهور بتقديم الصور التي التقطت تلك الفترة، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

وتقدم كيت من خلال كتابها "هولد ستيل: إيه بورتريت أوف آور نيشين في عام 2020"، 100 صورة نهائية مؤثرة وشخصية تم اختيارها من بين صور تابعة لـ31 ألف مشارك.

وأعلنت ميدلتون فى وقت سابق من اليوم أن حكام مسابقة هولد ستيل، بالإضافة إلى المشاركين قد تركوا نسخا في الأماكن التي أعطتنا الأمل في أثناء عمليات الإغلاق بالتعاون مع منظمة بوك فيريز.

كما شاركت كيت مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى توتير وهي تضع الكتاب، الذي ظهر في قائمة الكتب الأكثر مبيعا، بجوار نافورة خارج قصر كينسنغتون.

وقالت كيت: "فلنبدأ البحث لقد انضممنا إلى بوك فيريز هذا اليوم لمشاركة نسخ من كتابي حول المملكة المتحدة معكم".

يذكر أن كل نسخة مخبأة مزينة بملصق وشريط ذهبي، وتحتوي على رسالة من الدوقة بالداخل.

وتابعت كيت فى تغريدتها قائلة "لجعل هذا النشاط أكثر خصوصية، نترك مع المشاركين في آخر 100 صورة نسخا من الكتاب في الأماكن التي منحتهم الأمل في أثناء الإغلاق هذا الكتاب الخاص الذي يوثق المجموعة الفريدة من الصور سيطرح للبيع اليوم".

ويصدر كتاب كيت بالشراكة مع ناشيونال بورتريت غاليري، كما أنه متاح في المكتبات بالمملكة المتحدة وعلى الإنترنت اعتبارا من اليوم، بعد عام واحد من إطلاق المشروع لأول مرة.

ويتضمن الكتاب الجديد مقدمة من كيت، تشرح فيها سبب أهمية إطلاق كتاب "هولد ستيل" بالنسبة إليها.

وقالت كيت "عندما ننظر إلى الوراء إلى جائحة كورونا في العقود القادمة، سنفكر في التحديات التي واجهناها جميعا، أحبائنا الذين فقدناهم، والعزلة الممتدة عن عائلاتنا وأصدقائنا والضغط على العمال".

وتابعت كيت "لكننا سنتذكر أيضا الإيجابيات أعمال اللطف الرائعة، والمساعدين والأبطال الذين برزت أعمالهم، وكيف تكيفنا معا في الوضع الطبيعي الجديد".