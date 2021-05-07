وفاة الموسيقار جمال سلامة متأثرا بإصابته بكورونا

توفي الموسيقار جمال سلامة، منذ قليل، عن عمر يناهز 75 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتدهورت الحالة الصحية للموسيقار الكبير، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا، بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

وكان المطرب هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، كلف خلال الأيام الماضية، بمتابعة حالة الموسيقار الكبير جمال سلامة الصحية.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين في مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح.

كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكي يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جاني بعد يومين"، ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" وقصيدة "مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينيات التى ما زالت فى ذاكرة الناس، مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائمًا".