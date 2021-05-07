الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شديد الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

الأرصاد
الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار غدا السبت شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارعلى السواحل الشمالية الشرقية، وأن يسود ليلا طقس معتدل على كافة الأنحاء، مع نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة (30% تقريبا).

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر2 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية الى جنوبية شرقيةـ وتكون حالة البحرالاحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من 5ر1 إلى 25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى
القاهرة 42 23
الاسكندرية 39 19
وادى النطرون 41 22
طنطا 41 21
شبين الكوم 42 22
دمنهور 40 21
بلطيم 41 20
مطروح 42 19
السلوم 42 19
سيوة 44 23
بورسعيد 30 19
دمياط 30 20
الزقازيق 41 21
المنصورة 41 21
الاسماعيلية 38 20
السويس 37 21
العريش 31 20
رفح 32 20
رأس سدر 36 23
نخل 36 17
نويبع 39 26
طابا 37 26
كاترين 32 18
الطور 34 25
شرم الشيخ 38 27
الغردقة 39 26
مرسى علم 40 27
الفيوم 42 23
بنى سويف 42 24
المنيا 42 24
أسيوط 43 25
سوهاج 43 25
قنا 43 26
الأقصر 43 27
أسوان 44 28
ادفو 44 27
أبوسمبل 43 27
الوادى الجديد 44 26
شلاتين 39 25
ابو رماد 37 26
حلايب 37 25
رأس حدربة 35 24
 

الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس مصر الطقس غدا السبت درجات الحرارة في المحافظات

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