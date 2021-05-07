الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

هل وقود الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة نووى؟.. «البحوث الفلكية» تجيب

الصاروخ الصيني
الصاروخ الصيني

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن عملية رصد الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة غير قابل للرؤية في فضائنا بمصر، ولكن هناك مواقع دولية تتابع حركة الصاروخ وكل الأجسام الفضائية التي تمر خلال الـ24 ساعة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال اجتماع عبر تطبيق "زووم" قبل قليل، أنه متواجد منذ فترة في غرفة عمليات مستمرة منذ بداية حدث الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة، مضيفا: "تقريبا احنا مبنامش، ولكن الوقت قصير وملحقناش حتى نوافي أحد بأي شيء إلا حين أتيحت الفرصة".

- لا يوجد به وقود نووي

من جانبها، قالت الدكتورة رشا غنيم، رئيس معمل أبحاث الفضاء بمعهد بحوث الفضاء، إن نوعية وقود الصاروخ عبارة عن أكسجين سائل وهيدروجين سائل، وهو الوقود المعتاد للصواريخ، مؤكدة أنه لا يوجد به وقود نووي.

 

جدير بالذكر أن المعهد القومي للبحوث الفلكية عقد مؤتمرا إعلاميا بواسطة المتخصصين في مجال الفضاء، ظهر اليوم، عبر تطبيق زووم، في الواحدة صباحا، وذلك للحديث عن كواليس سقوط الصاروخ الصيني، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد،  لشرح ما يحدث للصاروخ الصيني وإيضاح الحقائق لجمهور المتابعين، وذلك بعد حالة من الذعر شهدها العالم أجمع بعد أن ضل الصاروخ الصيني طريقه وأصبح من المتوقع سقوطه في أي وقت وأي مكان.

كانت وكالات فضاء عالمية قد كشفت أمس عن بعض المناطق التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ الفضائي الصيني أو حطامه بعد أيام من خروجه عن السيطرة، ومن بينها بلد عربي.

- السودان وأستراليا منطقتا سقوط محتملتين

وتوقعت منظمة "أيروسبيس كوربوريشن" الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط.

وقالت وكالات فضاء عالمية أن الصاروخ قد يدخل المجال الجوي للأرض غدًا السبت، مضيفة: "إن كان هذا صحيحا، فقد يتساقط حطام الصاروخ فوق السودان".

من جهة أخرى، غرد دميتري روجوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية (روسكوزموس)،  بنشر خريطة للأرض تظهر مناطق الاصطدام المحتملة للصاروخ.

ووفقا لتغريدة روجوزين، تشمل المناطق المحتملة مساحات شاسعة من معظم قارات العالم، بما فيها قارات بأكملها مثل إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأستراليا.

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