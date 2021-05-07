باكستان تتبع تكتيك مكافحة الإرهاب لتنفيذ إغلاق كورونا

ظهرت مجددا الحواجز الأمنية التي كانت اختفت لفترة طويلة، في أنحاء باكستان، وأيضا فوهات البنادق، حيث بدأت البلاد انتهاج تكتيكات مكافحة الإرهاب لفرض الإغلاق للحد من انتشار

كوفيد-19.



وقال أسد عمر، الوزير الاتحادي المسؤول عن مواجهة باكستان للجائحة، إن الإغلاق يبدأ اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى 16 مايو، خلال عيد الفطر.



وأضاف عمر أن السلطات أمرت المواطنين بالتخلي عن خطط السفر وتقليل حجم الاحتفالات والبقاء في المنزل خلال أيام الأسبوع للقضاء على الزيادة الكبيرة في إصابات فيروس كورونا، الجديدة.



وأفادت إحصاءات وزارة الحصة بأن أكثر من 850 ألف شخص أصيبوا حتى الآن، في حين تقترب الوفيات من 19 ألفا، وأغلبها في الموجة الثالثة الحالية، ويسافر سنويا نحو مئة مليون باكستاني عائدين إلى بلداتهم وقراهم للاحتفال بالعيد وسط ذويهم سنويا.



واستدعت الحكومة الباكستانية بالفعل الجيش وفرضت إجراءات احترازية بعد زيادة ضخمة في أعداد الإصابات في الهند المجاورة.



سوف يراقب الجنود والقوات شبه العسكرية والشرطة الوضع عبر نقاط تفتيش الدخول والخروج بالمدن، وإقامة دوريات في الشوارع لتنفيذ قواعد التباعد الاجتماعي.



وتشبه تلك الإجراءات التدابير التي تبنتها باكستان لمكافحة المسلحين ذوي الصلة بتنظيم القاعدة والذين قتلوا نحو 70 ألف شخص ودمروا البلاد على مدار عقد من الزمان.



وجرى خفض أعداد الرحلات الجوية القادمة إلى باكستان بالفعل بواقع 80 % وتم حظر النقل العام خلال العطلات وجرى إخضاع المقاصد السياحية لحظر التجول.

سجلت باكستان 4 آلاف و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 850 ألفا و131 حالة.



وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 140 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ ليصل إجمالي الوفيات إلى 18 ألفا و677 وفاة.



وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 747 ألفا و755 شخصا بعدما تماثلت 4 آلاف و631 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في باكستان 83 ألفا و699 شخصا.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.