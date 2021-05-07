الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية: انفجار الصاروخ في الفضاء مصيبة كبرى

الصاروخ
الصاروخ

قال الدكتور محمد القوصى، الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية، إن انفجار الصاروخ في الفضاء مصيبة كبرى، ووجود حطام ذاتي في الصاروخ ليس أمرا منطقيا، مشيرا إلى أن السقوط الحر للصاروخ يجعل معظمه يحترق في الغلاف الجوي، مما يعطي فرصة أن 80% من حجم الصاروخ يحترق قبل هبوطه إلى الأرض.

وأوضح خلال اجتماع عبر تطبيق "زوم" قبل قليل، أن الجسم النازل من الصاروخ الصيني يسير بسرعة 7 كيلو متر في الثانية، حيث ينزل في حوالي 10 ثواني لـ 100 كيلو متر للغلاف الجوي.

ولفت إلى أن الجسم المنفصل من الصاروخ الصيني بما أنه نزل لمكان منخفض وقريب للأرض، فإن تأثير قوى الجاذبية الأرضية عليه ستكون أقوى، وفي هذه الحالة سيسقط في الغلاف الجوي بشكل كبير، ولكن بسبب وجود وقود فيه مازال يتحرك حتى الآن، نظرا لعدم نفاذ وقوده، وفي حالة فقدانه وقوده سينزل إلى الأرض بسرعة كبيرة.

ويعقد المعهد القومي للبحوث الفلكية مؤتمراً صحفياً بواسطة المتخصصين في مجال الفضاء، ظهر اليوم، عبر تطبيق «زووم»، للحديث عن كواليس سقوط الصاروخ الصيني، وذلك تحت رعاية الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، لشرح ما يحدث للصاروخ الصيني وإيضاح الحقائق لجمهور المتابعين، وذلك بعد حالة من الذعر شهدها العالم أجمع بعد أن ضل الصاروخ الصيني طريقه وأصبح من المتوقع سقوطه في أي وقت وأي مكان.

 

وكانت وكالات فضاء عالمية كشفت أمس عن بعض المناطق التي يحتمل أن يسقط بها الصاروخ الفضائي الصيني أو حطامه بعد أيام من خروجه عن السيطرة، ومن بينها بلد عربي.

 

وتوقعت منظمة «أيروسبيس كوربوريشن» الفضائية الأمريكية، أن يسقط حطام الصاروخ الفضائي الصيني فوق السودان، كما سبق لها أن وضعت سواحل أستراليا ضمن المناطق المحتملة للسقوط. 

عالمية انفجار الصين مصر السودان

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

كامل الوزير: غلق الفتحات على أسوار السكة الحديد لمنع العبور غير الشرعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى ويعتقل 11 فلسطينيا