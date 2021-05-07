فض 4 سرادقات أفراح ومصادرة 45 شيشة فى حملات مكبرة بالشرقية

فى إطار متابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق المقاهي والكافتريات والمحال التجارية والمطاعم من الساعه ٩ مساءاً بدءاً من أمس ولمدة أسبوعين لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا.

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المحال التجارية والمطاعم والمقاهي والكافتريات ودور السينما والمسارح وما يماثلها للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والإلتزام بتوقيتات الغلق ، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، قاد الدكتور احمد عبد المعطي نائب المحافظ حمله للتأكد من إلتزام أصحاب المحال والكافيهات والمقاهي بموعد الغلق بنطاق مركز ومدينة ديرب نجم وبرفقته المهندس وجيه صدقي رئيس المركز ولجنة مشكلة من إدارات المجلس (الإشغالات - رخص المحلات - المواقف - الإزالات - المتابعة الإدارية - المتابعة الميدانية - التفتيش المالي) وتم ضبط كافيه لمخالفته توقيتات الغلق واستمرار العمل بداخله بعد المواعيد الحظر فتم إصدار قرار غلق وتشميع الكافيه ومصادرة ( ٤٥ ) شيشة و( ٣ ) شاشات عرض و ( ١ ) ريسيفر و ( ١ ) بلاي ستيشن وتم ضبط صاحبه المخالف وعرضه على النيابة.

وفي سياق متصل تمكنت رئاسة المركز من فض سرادقات ٤ أفراح بقرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسي وتفرقة تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمركز الزقازيق حملة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتأكد من إلتزام التجار بتوقيتات الغلق المقررة من الساعه ٩ مساءا بنطاق المركز فضلا عن رفع الإشغالات المخالفة بالشوارع والميادين العامة لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وأسفرت الحملة عن التحفظ على ( ٥٥) حالة إشغال و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.