بعد تألقها في موسى.. ماذا تتابع هبه مجدي من مسلسلات رمضان؟

عبرت الفنانة هبة مجدي عن سعادتها الكبيرة للاشتراك مع الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل موسى الذي يعرض هذه الفترة على قناه dmc.

وقالت هبة مجدي لـ"الدستور"، إنها انتهت منذ أيام من تصوير العمل وأصبحت متابعه جيده لعدد من الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان الجاري والتي أعجبت كثيرا بأداء ابطالها وقصص تلك الأعمال.

وأشارت مجدي إلى أنها تتابع مسلسل لعبة نيوتن بسبب حبها للنجوم المشاركين فيه وخاصه منى ذكي التي وصفتها بالعبقرية هي وكامل أبطال العمل، كما أكدت أنها تتابع مسلسل الاختيار وأشادت بكل من يقدم هذه التجربة الوطنية للغاية على حد وصفها، كما أوضحت أنها تتابع مسلسل القاهرة كابول للنجم طارق لطفي.

وأشارت إلى أنها تتابع حلقات مسلسلها موسى بشكل يومي حلقه بحلقه للوقوف على تفاصيل دورها وردود الأفعال حوله وكذلك لمتابعه نقاط القوة والضعف في أدائها التمثيلي.

وأحيت الفنانة هبة مجدي منذ أيام قليلة، الذكرى السنوية الخامسة لوفاة والدها الذي رحل عن عالمنا يوم ٢٥ أبريل ٢٠١٦، حيث ونشرت هبة، صورا لوالدها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: “الذكرى السنوية الخامسة على وفاة بابا حبيبي.. دعواتكم بالرحمة والمغفرة، وأرجو قراءة الفاتحة عند الإفطار، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. ٢٥ أبريل ٢٠١٦، وسط دعوات كثيرة من جانب جمهورها بالرحمة”.

ويجسد الفنان محمد رمضان خلال أحداث مسلسل "موسى" دور شاب يتعرض للقهر منذ طفولته حيث يتوفى والده في سن صغيرة، ويترك له إخوته ليتولى مسئوليتهم، وتتوالى الأحداث في فترة الستينيات ويبحث في الوقت نفسه عن شقيقته التي اختفت في ظروف غامضة، كما تتضمن قصة المسلسل العديد من المفاجآت والأحداث الشيقة المتميزة والتي تدور في حقبة الخمسينيات والستينيات أثناء الحملة الفرنسية على مصر.

ويشارك في بطولة العمل بجانب محمد رمضان كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبري فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى، ويقومون بتصوير العمل ما يقرب من 16 ساعة بشكل شبه يومي لإنهاء كافة مشاهد العمل خلال الأسبوع ما قبل الأخير من الشهر الكريم.