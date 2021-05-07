الجمعة 07 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الشرقية تستكمل تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بكنائس المحافظة

تطعيم المواطنين بالكنائس
تطعيم المواطنين بالكنائس

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنيين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بمحافظة الشرقية، والتي إنطلقت فعاليتها منذ يوم الإثنين الماضي.

 وتستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، قام خلالها وكيل الوزارة بالمرور علي كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس، حيث استهل الزيارة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، وتابع تطعيم المواطنين والعاملين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا، والتأكد من انتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين والعاملين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، و حفاظاً عليهم من هذا الوباء و الإصابة بفيروس كورونا.

 وقام وكيل الوزارة بالتأكد من جاهزية الفرق الطبية، وإتباع خطوط السير المحددة، وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التطعيم، والتأكد من قياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم.

وكان الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قد شهد تطعيم الأقباط و المسلمين داخل كنيسة السيدة مريم العذراء بمركز أبوحماد، بلقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، من خلال الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا بمحافظة الشرقية، و التي بدأت عملها منذ يوم الإثنين الماضي، وتستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

ومرّ وكيل الوزارة على كنيسة مارجرجس بمدينة الزقازيق مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، لمتابعة تطعيم المواطنين والعاملين الأقباط بلقاح كورونا، و التأكد من إنتظام سير العمل، وأداء فرق التطعيم عملهم بصورة جيدة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين، تيسيراً عليهم من مشقة السفر، وحفاظاً عليهم من هذا الوباء والإصابة بفيروس.

وزارة الصحة محافظة الشرقية وكيل الوزارة فيروس كورونا التدابير الاحترازية

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