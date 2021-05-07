«المحافظون» البريطاني ينجح فى انتزاع مقعد العمال بهارتليبول

نجح حزب المحافظين البريطاني بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون، فى انتزاع مقعد حزب العمال المعارض في الانتخابات البرلمانية التكميلية بدائرة هارتليبول، في شمال شرق إنجلترا.

وحققت مرشحة المحافظين جيل مورتيمر غالبية كبيرة من أصوات الناخبين بنيلها 52 % من الأصوات على الأقل، وهزمت منافسها العمالي بول ويليامز الذي نال 29 %.

ووصفت مورتيمر الفوز بأنه نتيجة تاريخية حقا، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

ويعد فوز مورتيمر هو المرة الأولى التي يتمكن فيها سياسي محافظ من الفوز بهذه الدائرة الانتخابية منذ إنشائها عام 1974 بعدما كان لواء الفوز بهذه المدينة التي تعتبر من أفقر مدن إنجلترا معقودا لمرشح لحزب العمال باستثناء مرحلة فاز فيها مرشح مستقل.

وتمثل هذه النتيجة دفعا لجونسون رغم الأشهر الصعبة التي واجهها مؤخرا في ظل تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي بريكست وجائحة كورونا.

ويبدو أن حملة التلقيح الناجحة في بريطانيا كانت عاملا رئيسيا في تحقيق الفوز.

كما تمثل تلك النتيجة في المقابل صفعة لزعيم حزب العمال كير ستارمر الذي كان يأمل في استعادة حزبه ثقة الناخبين بعد فترة مضطربة في ظل الزعيم السابق اليساري جيريمي كوربن الذي قاد الحزب عام 2019 إلى أسوأ انتخابات له منذ العام 1935، وفقا للوكالة.

ولن ينجم عن هذا الفوز فارق في نفوذ جونسون داخل مجلس العموم البريطاني حيث يتمتع حزبه بالأغلبية.

وكان جونسون دعا في تغريدة على تويتر، أمس الخميس إلى التصويت للمحافظين، مؤكدا أن حزبه هو الوحيد القادر على تحقيق أولويات الشعب في مواجهة المعارضة التي لا تعتمد سوى على المناورات السياسية.

ودعي 48 مليون ناخب لتجديد حوالى خمسة آلاف مقعد في 143 مجلسا محليا في إنجلترا وبرلماني ويلز وأسكوتلندا إلى جانب 13 رئيسا للبلدية.