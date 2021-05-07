الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب الاحتمال الضئيل للتعرض لجلطات دموية

بريطانيا: من تقل أعمارهم عن 40 عاما يجب أن يتلقوا لقاحا غير أسترازينيكا

كورونا
كورونا

قال مسؤولون بريطانيون،اليوم الجمعة، إن من تقل أعمارهم عن 40 عاما يتعين أن يتلقوا لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد غير أسترازينيكا، كلما أمكن ذلك بسبب الاحتمال الضئيل للتعرض لجلطات دموية، في ظل تراجع الإصابات بفيروس كورونا ووفرة لقاحات أخرى.
 ووردت أنباء عن حالات جلطات دموية نادرة وانخفاض في معدل الصفائح الدموية، وهو ما يشيع أكثر بين البالغين الأصغر سنا، بعدة تلقي لقاح أسترا زينيكا الذي ابتكرته جامعة أكسفورد. ونصحت بعض البلدان بحقن الأكبر سنا فحسب بهذا اللقاح.
 

 -وفرة اللقاحات الأخرى سبب الدعوة

وقالت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين إن النصيحة تعكس انخفاض مستويات العدوى بكوفيد-19 في بريطانيا ووفرة لقاحات أخرى مثل مودرنا وفايزر.
 

وذكر مسؤولون أن بريطانيا ستصل لمستوى تطعيم كافة البالغين باللقاح المضاد لكوفيد-19 بحلول نهاية يوليو، وسبق أن صدرت مذكرة بضرورة تقديم لقاح بديل لأسترازينيكا لمن تقل أعمارهم عن 30 عاما.

- تحذير من السلالة الهندية من كورونا 

و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة الجارديان، اليوم الجمعة، أن المسؤولين البريطانيين قد يعلنون إحدى سلالات فيروس كورونا المستجد، التي اكتُشفت أول مرة في الهند "سلالة متحورة تدعو للقلق" وسط دلائل على أنها تنتشر بمعدل أسرع من السلالة الأصلية للفيروس.
 

- تنتشر بوتيرة أسرع من بقية السلالات

وقالت "بي.بي.سي" إن علماء وأطباء أوصوا بإعلان سلالة (بي.1.617.2)، وهي إحدى السلالات المتحورة التي تم رصدها أول مرة في الهند، "سلالة متحورة تدعو للقلق" إذ يبدو أنها تنتشر في بريطانيا بوتيرة أسرع من بقية السلالات.
 وأضافت نقلا عن مصدر، أنه على الرغم من أن هذه السلالة تبدو معدية بنفس قدر سلالة كِنت المتحورة التي كانت وراء معظم حالات الإصابة خلال الموجة الثانية من الجائحة في بريطانيا، فإنه لا توجد أدلة على أنها مقاومة للقاحات المتوفرة حاليا.

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