3 حكام مرشحين لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

تفاضل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد، بين ثلاثة حكام لإدارة مباراة القمة بين الأهلى والزمالك، يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الدورى الممتاز.

وتفاضل اللجنة بين محمد عادل وأمين عمر وإبراهيم نورالدين، وإن كانت فرص محمد عادل وأمين عمر هى الأقوى حتى الآن.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عن طاقم حكام القمة يوم الأحد المقبل أى المباراة بـ24 ساعة.

يذكر أن اتحاد الكرة رفض الاستعانة بحكام أجانب فى مباريات الاهلى والزمالك، وقرر تعيين حكام مصريين ونجح الحكم الدولى محمود البنا الذى أدار مباراة الأهلى والزمالك منذ عدة أيام فى خروج المباراة لبر الأمان دون أي إثارة لمشاكل تحكيمية بين الفريقين.