كيف قضت الدولة على العشوائيات غير الآمنة؟

تبنيت الدولة خلال السنوات الـ6 الماضية بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع المناطق غير الأمنة بمحافظات مصر، ووضع خطة للنهوض بالمناطق العشوائية الخطرة لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

وضعت الدولة خطة استراتيجية تطوير العشوائيات حيث تم إنشاء 102 ألف وحدة سكنية فضلا عن أنه يجري على قدم وساق تنفيذ نحو 92 ألف وحدة سكنية لتطوير المناطق غير الآمنة، ويرصد الـ«الدستور» أبرز وأهم المشروعات التي تنفيذها الدولة.

مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة