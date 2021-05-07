كيف قضت الدولة على العشوائيات غير الآمنة؟
تبنيت الدولة خلال السنوات الـ6 الماضية بتوجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروع المناطق غير الأمنة بمحافظات مصر، ووضع خطة للنهوض بالمناطق العشوائية الخطرة لرفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وضعت الدولة خطة استراتيجية تطوير العشوائيات حيث تم إنشاء 102 ألف وحدة سكنية فضلا عن أنه يجري على قدم وساق تنفيذ نحو 92 ألف وحدة سكنية لتطوير المناطق غير الآمنة، ويرصد الـ«الدستور» أبرز وأهم المشروعات التي تنفيذها الدولة.
مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة
- تنفيذ 890 وحدة سكنية لتستهدف 4450 نسمة لتطوير عشش محفوظ بالمنيا
- تنفيذ 207 وحدة سكنية لتستهدف 1035 نسمة بمشروع تطوير السماكين بسوهاج
- تنفيذ 144 وحدة سكنية لتسكين 720 نسمة بمشروع الصحابي بأسوان
- تنفيذ 850 وحدة سكنية لتوطين 4250 نسمة بمشروع روضة الغردقة بالبحر الأحمر
- تنفيذ 76 وحدة سكنية لتوطين 380 نسمة بمشروع روضة القصير بالبحر الأحمر
- تنفيذ 234 وحدة سكنية لتوطين 1170 نسمة بمشروع روضة سفاجا بالبحر الأحمر
- تنفيذ 546 وحدة سكنية لتسهدف 2730 بمشروع روضة رأس غارب بالبحر الأحمر
- تنفيذ 500 وحدة سكنية لتوطين 2500 نسمة بمشروع حلايب بالبحر الأحمر
- تنفيذ 1500 وحدة سكنية لتستهدف 7500 نسمة بمشروع الشلاتين بالبحر الأحمر
- تنفيذ 336 وحدة سكنية لتوطين 1680 نسمة بمشروع عشش الصفيح اليهودية بالسويس
- تنفيذ 1440 وحدة سكنية لتوطين 7200 نسمة بمشروع القابوطي ببورسعيد
- تنفيذ 860 وحدة سكنية لتوطين 4300 نسمة بمشروع هاجوج والإصلاح والجناين ببورسعيد
- تنفيذ 2760 وحدة سكنية لتوطين 13800 نسمة بمشروع زرزارة 1،2،3 ببورسعيد
- تنفيذ 496 وحدة سكنية لتوطين 2480 نسمة بمشروع الرويسات بجنوب سيناء
- تنفيذ 178 وحدة سكنية لتوطين 840 نسمة بمشروع الكندلية بالغربية
- تنفيذ 117 وحدة سكنية لتوطين 585 نسمة بمشروع كسارة رشيد بالبحيرة
- تنفيذ 30317 وحدة سكنية لتوطين 151585 نسمة بمشروع بشاير الخير بالإسكندرية
- تنفيذ 215 وحدة سكنية لتوطين 1075 نسمة بمشروع طلمبات المكس بالإسكندرية
- تنفيذ 816 وحدة سكنية و198 وحدة تجارية لتوطين 4080 نسمة بمشروع تطوير روضة السيدة جنة الغلابة
- تنفيذ 1096 وحدة سكنية لتسكين 5480 نسمة لسكان مناطق عزبة أبو رجيلة محور ترعة الطواري بمنطقة عرب الحصن بمشروع تطوير أهالينا بالقاهرة
- تنفيذ 1000 وحدة سكنية لتطوير مشروع منطقة الزبالين بـ15 مايو
- تنفيذ 4913 وحدة سكنية و129 وحدة إدارية وتجارية لتوطين 24065 مستفيد بمشروع تطوير المحروسة 1،2.
- تنفيذ 4171 وحدة سكنية وتنفيذ 475 وحدة إدارية و292 وحدة تجارية لتسكين 20855 مستفيد لمناطق عزبة ابو قرن بطن البقر وعزبة ابو حشيش بمشروع تطوير السلام أرض الإنتاج الحربي
- تنفيذ 4416 وحدة سكنية تستهدف 22080 نسمة لتسكين مناطق رملة بولاق وبطن البقرة وعزبة أبو قرن
- تنفيذ 2520 وحدة سكنية لتسكين 126000 نسمة لتطوير مشروع أرض الخيالية بالبساتين
- تنفيذ 1400 وحدة سكنية لتسكين 7000 نسمة لسكان المناطق العشوائية بمشروع أهالينا 2
- تنفيذ 120 وحدة سكنية لتسكين 600 نسمة لتطوير مشروع عشش شارع السودان بالمرحلة الثانية
- تنفيذ 2500 وحدة سكنية وتنفيذ 32 وحدة إدارية و32 وحدة تجارية لتطوير مشروع منطقة سن العجوز إنشاء 104 عمارة بحدائق أكتوبر
- تنفيذ 180 وحدة سكنية لتطوير منطقتي عزبة حرب بحري وقبلي ببولاق الدكرور
- تنفيذ 500 منزل لتطوير مشروع مناطق مدينة حلايب بالبحر الأحمر
- تنفيذ 1500 منزل لتطوير مدينة الشلاتين بالبحر الأحمر
- تنفيذ 414 وحدة سكنية و44 وحدة تجارية لتطوير مشروع منطقة العمال بالمنيا
- تنفيذ 62 منزل بدوي بمدينة الطور بجنوب سيناء
- تنفيذ 64 وحدة سكنية لتطوير عمارة سكنية بمنطقة الطايبة بمطروح
- تنفيذ 220 وحدة سكنية لتطوير منطقي شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر بدمياط