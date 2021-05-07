الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حنان مطاوع: نبيل الحلفاوي بمثابة أب وفخورة بالتعاون معه في القاهرة كابول

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن فخرها بالتعاون مع الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل “القاهرة كابول” الذي يعرض خلال موسم رمضان الجاري.

وقالت حنان لـ"الدستور"، إنها تعتبر أستاذ نبيل الحلفاوي قصة أبوة وحب كبير بغض النظر عن العلاقة التي تربطه بوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، حيث يعتبر بالنسبة لها بمثابة عم أو خال، مشيرة إلى أنها معجبه به على المستوى الفني حيث حققا نجاح كبير في مسلسل "ونوس" من قبل وكان أيضًا والدها ضمن أحداث العمل، كما تعاونا معًا في مسلسل "دهشة" ولكن لم تجمعها مشاهد به وكانت الأعمال الثلاثة من تأليف عبد الرحيم كمال وهو ما تعتبره فأل حسن كبير بالنسبة لها.

وأضافت أن الفنان نبيل الحلفاوي تعتبره بمثابة أب، مشيرة إلى أنها طوال الوقت تتعامل معه على هذا الأساس، وعلى المستوى الفني تعتبره صاحب رأي ووجهة نظر تحترم لذلك تكن له كل حب واحترام وتقدير.

وعن توقعها لنجاح مسلسل “القاهرة كابول” قالت حنان مطاوع إنها لم تتوقع نجاح أي عمل فني قبل عرضه، فدائمًا تحرص على متابعة ردود الأفعال حول أي شخصية تقدمها أو أي عمل فني تشارك فيه، مشيرة إلى أنها تحاول دائمًا على التطور والاختلاف ما بين شخصية والأخرى احترامًا لجمهورها ولتكون عند حسن ظنهم بها.

وأعربت حنان مطاوع عن سعدتها الشديدة بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها في مسلسل “القاهرة كابول” ، ووعدت الجمهور بأن الحلقات المقبلة تحمل أحداث شيقة ومليئة بالمفاجآت أكثر، متمنية أن ينال إعجابهم حتى نهاية حلقاته.

أما عن رأيها في المنافسة الرمضانية، أكدت حنان مطاوع أن المنافسة الرمضانية شرسة وقوية هذا العام، مشيرة إلى أنه في كل عام له أجواءه وأعماله الفنية القوية، ولكن هذا العام ترى أن هناك عدد أقل من المسلسلات ولكن ذات وجبة درامية وفنية دسمة، وهو ما يعطي المشاهد فرصة وحرية اختيار مشاهدة عمل نجمه المفضل الفني دون تشتت.

وأشارت إلى أنه من الملفت للنظر أيضًا هو جمع أكثر من نجم في عمل درامي واحد وهو ما أعاد رونق الأعمال الفنية الدرامية، وهذا الأمر تعتبره من مصلحة الصناعة الفنية.

حنان مطاوع نبيل الحلفاوي القاهرة كابول رمضان مسلسلات موسم رمضان

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بفيروس كورونا

الأهلي يصعد ضد اتحاد الكرة في أزمة الحكام

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

«السكة الحديد»: وقف بعض قطارات الوجهين القبلي والبحري حتى انتهاء مشروعات التطوير

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: عمليات الإخلاء في القدس الشرقية قد ترقى إلى جرائم حرب

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة