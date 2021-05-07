حنان مطاوع: نبيل الحلفاوي بمثابة أب وفخورة بالتعاون معه في القاهرة كابول

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن فخرها بالتعاون مع الفنان نبيل الحلفاوي في مسلسل “القاهرة كابول” الذي يعرض خلال موسم رمضان الجاري.

وقالت حنان لـ"الدستور"، إنها تعتبر أستاذ نبيل الحلفاوي قصة أبوة وحب كبير بغض النظر عن العلاقة التي تربطه بوالدها الفنان الراحل كرم مطاوع ووالدتها الفنانة سهير المرشدي، حيث يعتبر بالنسبة لها بمثابة عم أو خال، مشيرة إلى أنها معجبه به على المستوى الفني حيث حققا نجاح كبير في مسلسل "ونوس" من قبل وكان أيضًا والدها ضمن أحداث العمل، كما تعاونا معًا في مسلسل "دهشة" ولكن لم تجمعها مشاهد به وكانت الأعمال الثلاثة من تأليف عبد الرحيم كمال وهو ما تعتبره فأل حسن كبير بالنسبة لها.

وأضافت أن الفنان نبيل الحلفاوي تعتبره بمثابة أب، مشيرة إلى أنها طوال الوقت تتعامل معه على هذا الأساس، وعلى المستوى الفني تعتبره صاحب رأي ووجهة نظر تحترم لذلك تكن له كل حب واحترام وتقدير.

وعن توقعها لنجاح مسلسل “القاهرة كابول” قالت حنان مطاوع إنها لم تتوقع نجاح أي عمل فني قبل عرضه، فدائمًا تحرص على متابعة ردود الأفعال حول أي شخصية تقدمها أو أي عمل فني تشارك فيه، مشيرة إلى أنها تحاول دائمًا على التطور والاختلاف ما بين شخصية والأخرى احترامًا لجمهورها ولتكون عند حسن ظنهم بها.

وأعربت حنان مطاوع عن سعدتها الشديدة بردود الأفعال التي تلقتها حول دورها في مسلسل “القاهرة كابول” ، ووعدت الجمهور بأن الحلقات المقبلة تحمل أحداث شيقة ومليئة بالمفاجآت أكثر، متمنية أن ينال إعجابهم حتى نهاية حلقاته.

أما عن رأيها في المنافسة الرمضانية، أكدت حنان مطاوع أن المنافسة الرمضانية شرسة وقوية هذا العام، مشيرة إلى أنه في كل عام له أجواءه وأعماله الفنية القوية، ولكن هذا العام ترى أن هناك عدد أقل من المسلسلات ولكن ذات وجبة درامية وفنية دسمة، وهو ما يعطي المشاهد فرصة وحرية اختيار مشاهدة عمل نجمه المفضل الفني دون تشتت.

وأشارت إلى أنه من الملفت للنظر أيضًا هو جمع أكثر من نجم في عمل درامي واحد وهو ما أعاد رونق الأعمال الفنية الدرامية، وهذا الأمر تعتبره من مصلحة الصناعة الفنية.