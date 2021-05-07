ارتفاع أسعار القمح والأرز والسكر والذرة

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 7-5-2021، آخر جلسات الأسبوع الجاري بتعاملات الأسواق العالمية، ارتفاعا كبيرا في حجم الطلب العالمي على المنتجات الغذائية وزيادة شحن السلع الغذائية عالميا بسبب تداعيات الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا وحالة الركود الاقتصادي في بعض الدول.

أسعار السلع الغذائية اليوم

ويرصد «الدستور» في هذه السطور أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الفضيل 7 مايو 2021 في تداولات البورصات العالمية.

أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة

شهدت أسعار السلع الغذائية اليوم الجمعة 7 مايو 2021، استقرارا ملحوظا محليا في الأسواق وتراوح سعر الزيت 14-25 جنيهًا للعبوة الكيلو، والسكر 8 جنيهات للكيلو، وسجلت المكرونة 6.5 جنيهات للكيلو، بينما سجل الشاي 40 جرامًا 4 جنيهات، وسجل الدقيق 9 جنيهات للكيلو، بينما سجل سعر كيلو الأرز ما بين 8 إلى 10 جنيهات للكيلو.

وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع الغذائية.

أسعار القمح ترتفع 37 دولارا للطن

شهدت أسعار القمح ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم آخر جلسات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية وسجل الطن نحو 760 دولار مقابل 723 دولار الأسبوع الماضي بارتفاع قدره 37 دولارا للطن الواحد.

ارتفع مؤشر الفاو لأسعار الغذاء بالنسبة لأسعار الحبوب 11.2 % في مارس مقارنة مع أبريل الماضي وسجل ارتفاعا بنسبة 22 % منذ بداية العام بفعل زيادة كبيرة في أسعار تصدير الذرة والقمح لأسباب من أهمها توقعات لانخفاض الصادرات بشدة من الولايات المتحدة، أكبر مصدر في العالم وحدة تداعيات الموجة الثالثة لجائجة كورونا وتعرض الهند لاكبر أزمة في تاريخها جراء تطور السلالات وتحور فيرس كورونا.

وكانت أسعار العقود الآجلة للقمح تسليم يونيو المقبل، صعدت عند 115 دولارًا للأردب، مرتفعة بنسبة 2.3 %، وهبطت في وقت سابق بمقدار 0.88%، لتتداول على ارتفاع عند 126 دولارًا للأردب بسبب موسم حصاد القمح عالميا.

ويقدر استهلاك مصر من القمح بنحو 16.5 مليون طن سنويًا، يتم إنتاج 7.5 ملايين طن قمح محليًا، في حين يتم استيراد نحو 9 ملايين طن سنويًا.

وأدت التكهنات بشأن زيادة الطلب الصيني على القمح الأمريكي إلى ارتفاع الأسعار، بعد إعلان الصين قائمة السلع الأمريكية التي سيتم إعفاؤه من الرسوم الجمركية العقابية.

ارتفاع في أسعار الأرز 0.41 سنت عالميا

شهدت أسعار الأرز الخام ارتفاعا نسبيا خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع الجاري، في الأسواق التجارية العالمية، وسجل الطن نحو14.108 دولار للجوال 50 كيلو مقابل 13.690 دولار وقت سابق بارتفاع 0.41 سنتا عن الأسبوع الماضي.

في حين يتراوح سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة في مصر الجملة يتراوح بين 3600 - 3700 جنيه، وسعر الطن عريض الحبة الجملة بين 3800 - 4150 آلاف جنيه كما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة الجملة بين 5 - 6 آلاف جنيه، وسعر الطن العريض الحبة بين 6 - 7 آلاف جنيه وسجل سعر كيلو الأرز السائب 11 جنيها والمعبأ 12 جنيها كمتوسط في الاسواق اليوم.

وتستهلك مصر 2.6 مليون طن من الأرز سنويا في حين تم إنتاج نحو 5.7 مليون طن خلال عام 2020 من محصول الأرز، على أن يتم تصدير نحو 3 ملايين طن الفائض أو تخزينه، حيث يبدأ الموسم الجديد في سبتمبر من كل عام.

وتبلغ مساحة الأراضي لهذا المحصول سنويا نحو 1.1 مليون فدان منها 724 فدانًا تروى باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.

ارتفاع طفيف في أسعار السكر بقيمة 1.7 دولار للطن

ارتفعت أسعار السكر خلال تعاملات اليوم الجمعة، آخر جلسات التداول بالبورصات والأسواق التجارية العالمية ارتفاعًا طفيفًا وسجل سعر الطن نحو 462.90 دولار ، مقابل نحو 461.20 دولار للطن الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها 1.7 دولار، في حين تراوح سعر طن السكر في مصر بين 7000 إلى 7500 بحسب الجودة ومن المتوقع ارتفاع أسعار السكر عالميا مرة أخرى، ويرجع ذلك إلى بدء حصاد بعض المحاصيل المنتجة للسكر عالميًا.

وتوقع تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية، أن يصل اجمالي حجم إنتاج مصر من السكر 3 ملايين طن خلال العام الجاري، مقابل استهلاك نحو 3.4 مليون طن عن نفس الفترة في حين يصل انتاج مصر من محصول بنجر السكر فقط نحو 1.8 ميون طن سنويا بزيادة عن 200 ألف طن عن العام الماضي.

يذكر أن السنة التسويقية للسكر في مصر تبدأ بين شهري أكتوبر ونوفمبر من كل عام، ويتراوح معدل الاستهلاك بين 3.2 و3.4 مليون طن سنويًا، في حين أن معدلات الإنتاج المحلي من البنجر والقصب تقترب من 2.5 مليون طن، ليدخل في أسعار السلع الغذائية ويتراوح سعر كيلو السكر المعبا بين 8-12 جنيها في السوق المصري

ارتفاع أسعار السلع الحيوية الأخرى...والذرة يسجل 722.62 دولار للطن

تباينت أسعار السلع الحيوية، اليوم الجمعة نهاية تعاملات الأسبوع الجاري في الأسواق التجارية، حيث واصلت أسعار الذرة الأمريكي ارتفاعها وسجل سعر الطن نحو722.62 دولار مقابل 647.25 دولار الأسبوع الماضي بصعود قدره 75.37 دولار، في حين صعد سعر طن فول الصويا ليصل لـ 1581.8 دولار مقابل 1493.5 دولارًا الأسبوع الماضي بارتفاع قدره نحو 88.3 دولار للطن الواحد،، في حين ارتفع سعر طن الشوفان عند 418.10 دولار مقابل 402.60 الأسبوع الماضي بزيادة نحو 15.5 دولارا عن الأسبوع الماضي.

كما واصلت اسعار طن البن الأمريكي صعودها اليوم الجمعة آخر تعاملات الأسبوع، وسجلت نحو151.70دولار مقارنة بنحو144.10دولار الأسبوع الماضي بنحو 11.6 دولارا ، فيما ارتفع سعر القطن الأمريكي لنحو89.56 دولار للقنطار وصعد 2.98 دولارات ، وتراجع سعر طن الكاكاو الي 2408.5 دولار، مقابل نحو 2418.5 دولار الأسبوع الماضي.