ضبط 5 أطنان أسماك مدخنة مجهولة المصدر في عين شمس

تمكنت إدارة مباحث التموين بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من ضبط 5 أطنان أسماك مدخنة "مجهولة المصدر"، داخل ثلاجة بدون ترخيص فى منطقة عين شمس.

كان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة، يفيد بضبط مسؤول عن ثلاجة أسماك كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس، لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "أسماك مدخنة" مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعُثر بداخل الثلاجة على (5,055 طن أسماك مدخنة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- مواصلة الحملات التفتيشية لضبط جرائم الغش التجاري

وفى سياق متصل واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أثمرت تلك الحملات عن ضبط 1298 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (1,35 طن "لحوم مجمدة") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم) بمحافظة القاهرة.

- ضبط 1.3 طن أسماك مجمدة فاسدة في الشرقية

ونجحت الجهود في ضبط (1,32 طن "أسماك مجمدة بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع غذائية بمحافظة الشرقية.

وتمكنت الجهود من ضبط (1 طن “أسماك مملحة” بدون بيانات تفيد تاريخ الصلاحية والإنتاج ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي)، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة المدير المسؤول عن محل لتجارة السلع غذائية بمحافظة كفر الشيخ.