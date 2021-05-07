محافظ الشرقية يصدر كتابًا دوريًا استعدادا لعيد الفطر المبارك

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية بتنفيذ التعليمات الصادرة بكل دقة، وذلك في إطار القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بمجلس الوزراء استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالسماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية.

أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك .

أكد المحافظ على حظر إقامه أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية.

أمر المحافظ بغلق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعه ٩ مساءاً مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل (دليفرى) حتى بعد الساعة ٩ مساءاً، وذلك إعتباراً من أمس الخميس الموافق ٦ مايو ٢٠٢١ حتي ٢١ مايو ٢٠٢١ مع إستثناء محال السوبر ماركت والبقاله والأفران والمخابز والصيدليات.

ويتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالتهنئة لجموع المواطنين بمناسبة إقتراب عيد الفطر المبارك ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد شدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على الورش والمحال التجارية والمقاهي والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع و مراكز الدروس الخصوصية و قائدي المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية و إرتداء الكمامة الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، تقوم رئاسات المدن والمراكز بفض سرادقات عزاء وشن حملات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.