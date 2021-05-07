ضبط محاضر متنوعة في حملات مكبرة على المخابز والأسواق بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات مكبرة، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.



فقد قامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة عصام اللبيدى وفريق العمل التابع له بحملات أسفرت عن تحرير 14 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 3 محاضر عدم حمل شهادات صحية،4 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائي، تحرير محضر لمستودع بوتاجاز مخالف.



كما قامت إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الإدارة، و إشراف ريهام عبد القادر، رئيس الرقابة بحملات بنطاق الادارة و التى أسفرت عن تحرير 18 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 8 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 31 محضر عدم حمل شهادات صحية، و25 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و 14 محضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و8 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، و 8 محاضر إستخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية.



ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة، واشراف محمد زكريا رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، وتحرير 10 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف.



كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف مدير الادارة و إشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 27 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 10 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير 16 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضرين لمخبزين شامى بدون ترخيص، و محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، ومحضرين لمحطتين تموين سيارات مخالفين، ومحضرين لمجمعين استهلاكي مخالفين.



وقد قامت إدارة تموين العامرية برئاسة احسن داود مدير بالإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن تحرير 24 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 15 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و 5 محاضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضرين لمستودعين بوتاجاز مخالفين.



كذلك قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،و محضرين بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضرين إدارة و تشغيل مخابز سياحية بدون ترخيص.



وقامت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الادارة، و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن.

كما قامت إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الإدارة، و إشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن،و 3 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، ومحضر إدارة مخبز شامى بدون ترخيص، و قد تم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

IMG-20210507-WA0038

IMG-20210507-WA0033

IMG-20210507-WA0037