دراسة توضح العلاقة بين الثعلبة الذكورية وكورونا

حذر باحثون من أن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، تزيد احتمالية الإصابة بـ 2.5 مرة لدى الرجال الذين يعانون من صلع من النمط الذكوري مقارنة بأولئك الذين يحتفظون برأس كامل من الشعر.

ووفقًا لما ذكره موقع "ديلى ميل" البريطانى، فالصلع الذكوري النمطي - أو "الثعلبة الذكورية" - هو شكل شائع من أشكال تساقط الشعر محدد وراثيًا ويصيب حوالي 50 في المائة من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

ويظهر عادة على شكل ترقق للشعر في المناطق الزمنية من فروة الرأس قبل أن يتقدم ليؤثر على التاج أيضًا، حيث وجد الباحثون أن المرضى الذكور الذين لديهم علامة بيولوجية شائعة مرتبطة بتساقط الشعر بدوا أكثر عرضة للإصابة بعدوى فيروس كورونا الشديدة.

وكان هؤلاء الرجال أكثر حساسية لهرمونات الذكورة المعروفة باسم الأندروجينات ، والتي توجد أيضًا في مرضى الثعلبة الأندروجينية.

وأفاد الفريق أن حوالي 79 في المائة من الرجال المصابين بـ COVID-19 الحاد لديهم الحالة ، مقارنة بنسبة 31-53 في المائة المتوقعة للرجال من نفس الفئة العمرية.

تساقط الشعر لدى الرجال.. مشكلة وراثية ام مرض مكتسب؟

يعتبر تساقط الشعر ذو النمط الذكوري أكثر أنواع تساقط الشعر شيوعًا عند الرجال، ومن المعروف أيضًا باسم الصلع الوراثي.

يصيب حوالي 50 في المائة من الرجال فوق سن الخمسين، حيث يسبب هرمون يسمى "ديهدروتستوستيرون" تغيرًا في بصيلات الشعر في فروة الرأس.

وتصبح الشعيرات التي تنتجها البصيلات المصابة أصغر في القطر بشكل تدريجي ، وأقصر في الطول ، وأخف في اللون حتى تتقلص البصيلات تمامًا في النهاية وتتوقف عن إنتاج الشعر.

ويمكن أن يدرك الرجال تساقط شعر فروة الرأس أو انحسار خط الشعر في أي وقت بعد البلوغ، فعادة لا توجد أعراض على فروة الرأس نفسها.

ويعتمد التشخيص عادةً على تاريخ تساقط شعر فروة الرأس في مقدمة أعلى الرأس أو انحسار خط الشعر ، ونمط تساقط الشعر وتاريخ عائلي لتساقط الشعر المماثل.