مستشفى العزل الصحي بأسوان تحتفل باليوم العالمي لنظافة اليدين (صور)

شهدت مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة "العزل الصحي"، الاحتفال باليوم العالمي لنظافة اليدين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء ذلك في ظل التعاون والدعم المشترك بين الدكتور أشرف حسين حماد، مدير المستشفي، ومدير الهيئة الطبية للنهوض بمستوى المهني للفريق الطبي للتعامل، مع جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



وتضمن الاحتفال كلمة حول أهمية نظافة اليدين، لرفع مستوى الخدمة الصحية، المقدمة للمريض، بجانب إعادة تدريب الفريق الطبي على الكيفية السليمة لغسل اليدين.



ونفذت إدارة المستشفى وفريق مكافحة العدوى، والجودة والسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع إدارة الموارد البشرية وإدارة الصيدلة، وإدارة التمريض، بعمل وسائل تعليمية بتوجية رسائل للفريق الطبي للالتزام بنظافة اليدين.

واختتم الاحتفال بتكريم أعضاء الفريق الطبي من أطباء تمريض، وعمال الخدمات المعاونة الأكثر التزاماً بإجراءات مكافحة العدوى.

جدير بالذكر أن في أطار تعليمات الدوله المصرية لمجابهة جائحة كورونا شهدت منطقة الشارع الجديد وسط مدينة أسوان، مساء أمس الخميس، التزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بتعليمات والقرارات التى أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مواعيد الحظر والتى تبدء في تمام الساعه التاسعة مساءًا، للحد من انتشار فيروس كورونا، مع إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والصيدليات.

كما شهد الشارع الجديد مرور دوريات مكثفة للشرطة، لرصد مد التزام أصحاب المحال التجارية والجميع بالقرارات الصادرة عن إجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن الإجراءات الإحترازية والوقائية التى سيتم تنفيذها بدءاً من أمس الخميس لمواجهة تداعيات هذا الفيروس.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، كافة الجهات المعنية بالبدء الفورى فى تنفيذ هذه القرارات بكل جدية وحزم، وذلك من خلال المتابعة الميدانية والحملات المستمرة لمنع وحظر أى تجمعات سواء فى الأماكن المفتوحة أو المغلقة.

وأوضح المحافظ أنه سيتم تلقى أى بلاغات عن أى تجمعات أو مخالفات لهذه القرارات من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة على مدار الساعة على أرقام 2483115 ، و 2483116 ، بجانب الخط الساخن برقم 114 ، بالإضافة إلى خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ،و01091565955 ، فضلاً عن الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 لضمان الالتزام وتطبيق القانون بحزم ضد من يخالف قرارات الحكومة والتي تأتي حفاظًا على السلامة والصحة العامة للمواطنين.



وأشار اللواء أشرف عطية، إلى أنه يتوازى مع ذلك التشديد غلق الحدائق العامة والمتنزهات والملاهى والمولات والكافتيريات والكافيهات العامة، وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء، مع تعليق الرحلات النيلية، وكذا الحد من ظاهرة زيارة المقابر خلال فترة عيد الفطر المبارك، بحيث يتم تعميم ذلك على مستوى المراكز والمدن بالتنسيق مع اللواء عصام عثمان مدير أمن أسوان، لمنع أى اختلاط أو تزاحم والقضاء على بؤر التجمعات.

وتضمنت قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا التالي: يسمح بصلاة العيد فى المساجد التى تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الإحترازية ، مع غلق كامل للشواطئ العامة والحدائق والمتنزهات العامة خلال أجازة عيد الفطر ، بجانب حظر أى تجمعات أو حفلات أو فعاليات جماهيرية ،بالإضافة إلى غلق كل المحال والمولات التجارية والمقاهى والمطاعم والمسارح ودور السينما الساعة التاسعة مساءاً ، مع السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات للمنازل بعد التاسعة مساءاً وذلك إعتباراً من الخميس الموافق 6 مايو 2021 وحتى 21 مايو 2021، و إستثناء محال السوبر ماركت والبقالة والأفران والمخابز والصيدليات من ذلك.

مستشفى العزل الصحي بأسوان

مستشفى العزل الصحي بأسوان

مستشفى العزل الصحي بأسوان

مستشفى العزل الصحي بأسوان