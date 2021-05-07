الجمعة 07 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بدءا من الغد لمدة أسبوعين

مطران شبرا الخيمة: اقتصار القداسات على الكهنة بسبب كورونا

كنيسة
كنيسة

أعلن الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، ترتيبات حضور القداسات خلال فترة الخماسين المقدسة.

وقال مطران شبرا الخيمة، في بيان له، نظرا لزيادة الاصابات لفيروس كورونا بشكل ملحوظ قررت لجنة إدارة الأزمات بالمطرانية أن تقتصر القداسات علي يومي الأحد والجمعة فقط بالكهنة وعدد محدود جدا من الشمامسة، و يسري هذا القرار علي جميع كنائس ايبارشية شبرا الخيمة وتوابعها لمدة اسبوعين بدءا من يوم السبت القادم الموافق 8 مايو.

 وأضاف "الرب يحفظ حياتكم ويسندكم ويعطى الشفاء للكل، والعزاء لأحبائنا المنتقلين بصلوات العذراء وكل الشهداء والقديسين وبصلوات قداسة البابا الانبا تواضروس الثاني".

- بدء فترة الخماسين 

بدأت الكنائس فترة الخماسين المقدسة والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وتعتبر امتداد له، وتتميز هذه الفترة الروحية بالطقوس الفرايحية ، ومن أبرز ألحان الكنيسة بفترة الخماسين لحن “ يا كل صفوف السمائيين ” ، كما تعتبر الخماسين المقدسة من الفترات المميزة التي لا يصوم بها الأقباط على مدار 50 يوما تنتهي بعيد العنصرة.

وفترة الخمسين يومًا هى الفترة المحصورة بين عيد الفصح أي عيد القيامة وعيد الخمسين أي عيد العنصرة، وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

- عيد القيامة أعظم العياد المسيحية

احتفلت الكنائس المسيحية الثلاث، بعيد القيامة المجيد، إذ ترأس رؤساء الكنائس مساء أمس الأول قداسات عيد القيامة المجيد، و هو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، إذ يستذكر فيه قيامة المسيح من بين الأموات بعد ثلاثة أيام من صلبه وموته، كما هو مذكور في العهد الجديد، وفيه ينتهي الصوم الكبير الذي يستمر لمدة أربعين يومًا، كما ينتهي أسبوع الآلام، ويبدأ زمن القيامة المستمر في السنة الطقسية أربعين يومًا حتى عيد العنصرة.


وعادة ما يسبق عيد القيامة ما يعرف بأسبوع الآلام الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف، وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذي يحدث فيه ما يعتقد المسيحيون أنه معجزة خروج «النار المقدسة» من قبر المسيح المتواجد بكنيسة القيامة بالقدس إذ يتوافد عليها الأقباط.

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