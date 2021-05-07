الجمعة 07 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شبيجل: ألمانيا تعتزم التوصية بلقاح جونسون آند جونسون للأشخاص فوق 60 عاما

شبيجل: ألمانيا تعتزم التوصية بلقاح جونسون آند جونسون للأشخاص فوق 60 عاما

لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون

ذكرت صحيفة "شبيجل" الألمانية، أن البالغين تحت 60 عاما، سيظل بإمكانهم الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون"، بعد تلقي نصيحة طبية، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.
 

وأضافت الصحيفة أن ألمانيا تعتزم التوصية بأن يكون لقاح "جونسون آند جونسون" للأشخاص فوق 60 عاما فقط.


 وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن لجنة اللقاحات الألمانية (ستيكو) ستعطي توصية يوم الإثنين المقبل، طبقا لما أكدته متحدثة باسم اللجنة للصحيفة.
 

وتؤكد وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح "جونسون آند جونسون" تفوق مخاطره.

رأى وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، أن الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا في المانيا "كسرت على ما يبدو" مع انخفاض طفيف في عدد المصابين.


وقال وزير الصحة المحافظ في مؤتمر صحافي أن "مسار الأسابيع الأخيرة تأكد والموجة الثالثة كسرت على ما يبدو".


وأضاف أن "عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و491 ألفا و988 بعد تسجيل 18485 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84410 بعد تسجيل 284 وفاة جديدة.

 

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

 

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس  843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.

جونسون آند جونسون لقاح كورونا المانيا كورونا كوفيد

الأكثر قراءة

ألم مضاعف.. حكايات أمهات مع إصابة أطفالهن بكورونا

مذبحة في الفيوم.. صاحب مخبز يقتل زوجته وأبناءه الـ 6

قبل العيد.. اعرف سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم في مصر بالأسواق 7/5/2021

الحكومة تكشف حقيقة تغيير شكل بطاقة الرقم القومي وجواز السفر

بينها بلد عربي.. أماكن محتملة لسقوط «الصاروخ الصيني»

كامل الوزير: غلق الفتحات على أسوار السكة الحديد لمنع العبور غير الشرعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الهلالى الشربينى الهلالى

أ.د الهلالى الشربينى الهلالى يكتب: تمكين المرأة المصرية.. مدخل لتحقيق التنمية المستدامة

محمد القصبي

القرار فى أيدى وجهاء القاهرة الجديدة ولن يغضب أبو بكر

ماجد حبته

عرش نتنياهو يهتز.. مؤقتًا

د. القس صفوت البياضى

د. صفوت البياضي يكتب: لسد النهضة حدود فاعقِلوا؟

جلال حمام

جلال حمام يكتب: الإنذار الأخير.. قبل أن يبدأ الطوفان

د. محمد عفيفي

أيام نجيب محفوظ

خالد عكاشة

السياسة الخارجية الإيرانية تحت جهاز الأشعة

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

70 ألفا يؤدون صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى

إصابة 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي واعتقال شاب وفتاة

الاحتلال الإسرائيلي يغلق الطرق المؤدية للمسجد الأقصى ويعتقل 11 فلسطينيا