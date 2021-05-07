شبيجل: ألمانيا تعتزم التوصية بلقاح جونسون آند جونسون للأشخاص فوق 60 عاما

ذكرت صحيفة "شبيجل" الألمانية، أن البالغين تحت 60 عاما، سيظل بإمكانهم الحصول على لقاح "جونسون آند جونسون"، بعد تلقي نصيحة طبية، بدون الكشف عن مصدر المعلومات.



وأضافت الصحيفة أن ألمانيا تعتزم التوصية بأن يكون لقاح "جونسون آند جونسون" للأشخاص فوق 60 عاما فقط.



وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة أن لجنة اللقاحات الألمانية (ستيكو) ستعطي توصية يوم الإثنين المقبل، طبقا لما أكدته متحدثة باسم اللجنة للصحيفة.



وتؤكد وكالة الأدوية الأوروبية أن فوائد لقاح "جونسون آند جونسون" تفوق مخاطره.

رأى وزير الصحة الألماني ينس شبان، اليوم الجمعة، أن الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا في المانيا "كسرت على ما يبدو" مع انخفاض طفيف في عدد المصابين.



وقال وزير الصحة المحافظ في مؤتمر صحافي أن "مسار الأسابيع الأخيرة تأكد والموجة الثالثة كسرت على ما يبدو".



وأضاف أن "عدد الإصابات يتراجع مرة أخرى لكنه لا يزال عند مستوى مرتفع".

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و491 ألفا و988 بعد تسجيل 18485 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 84410 بعد تسجيل 284 وفاة جديدة.

إصابات كورونا على مستوى العالم

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة «كورونا»، حتى اليوم، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 257 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة الإصابات الاجمالية 155 مليونا وما يقارب من 864 ألف إصابة، تعافى منهم 134 مليونا ونحو 87 ألف مريض.

وتواصل جائحة «كورونا» تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس 843 ألف و613 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14،598 حالة وفاة.