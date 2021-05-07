هونج كونج: تخفيف فترات الحجر الصحي للوافدين الذين تلقوا لقاحات كورونا

أعلنت هونج كونج أنها تعتزم تخفيف فترة الحجر الصحي لمن تلقوا لقاحات كورونا من المسافرين القادمين إلى المدينة وكذلك المقيمين، والذين هم على اتصال وثيق بأشخاص مصابين بمرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس.



وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف أكثر الإجراءات صرامة في العالم، في ظل الجهود المبذولة لتشجيع المواطنين على تلقي اللقاح، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت مسئولو الصحة في هونج كونج، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل والقادمين من عدد من البلدان منخفضة الخطورة، وبينها أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة، سيقضون فترة حجر صحي إلزامي في الفندق لمدة سبعة أيام، بدلا من 14 يوما.



وأضافوا أنه سيطلب من هؤلاء المسافرين تطبيق المراقبة الذاتية لمدة أسبوع إضافي، مشيرة إلى أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 12 مايو.



وأوضحت السلطات أنه سيتم تقليل فترة الحجر الصحي للمسافرين الملقحين القادمين من دول عالية ومتوسطة الخطورة من 21 يومًا إلى أسبوعين، بالإضافة إلى سبعة أيام إضافية من المراقبة الذاتية.



ونوهت السلطات بأن هؤلاء المسافرين من مناطق شديدة الخطورة سيخضعون للحجر الصحي لمدة ثلاثة أسابيع، حتى لو تلقوا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.



وسيتم كذلك تقليل فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوما في المرافق الحكومية إلى سبعة أيام بالمنزل، للمقيمين الذين تم تطعيمهم بالكامل، والذين تبين أنهم على اتصال وثيق بأشخاص مصابين.



وأشار المسئولون إلى أنه سيطلب من الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل البقاء في مركز الحجر الصحي الحكومي لمدة 14 يومًا ثم أسبوع بالمنزل، في حال تبين أنهم كانوا مخالطين لحالات إصابة بالسلالات الجديدة والأكثر خطورة من الفيروس.



وقالت وزيرة الغذاء والصحة في هونج كونج، صوفيا تشان، إن هذا التخفيف من قيود كورونا "خطوة مهمة بالنسبة لنا لإعادة فتح اقتصادنا".