الكشف وتوفير العلاج لــ 1010 مواطنين على مدار يومين في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، اليوم الجمعة، سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ، الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية العلالمة مركز بني سويف على مدار"الأربعاء والخميس الماضيين"مكونة من 10عيادات فى 9تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء ،الرمد،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة.

حيث تم الكشف على 1010 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 51، معمل طفيليات 24 ،حالات الأشعة 24، استصدار 3 قرارات على نفقة دولة ، تحويل 11 حالة للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 33 حالة

وشملت فعاليات القافلة تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 104 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا ، السعار ،أنفلونزا الطيور ،الطفيليات المعوية والبلهارسيا)،الأمراض غير المعدية (الضغط ، السكر و السمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن،ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 85 مواطنا.

وأكد وكيل وزارة الصحة أكد أن تلك القوافل تشهد دعماً نوعياً من الوزارة وينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي.