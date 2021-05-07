تشكيل لجنة عليا لمراجعة استهلاك وحدات الإنارة العامة بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، القرار رقم 2613 لسنه 2021، بتشكيل لجنه عليا برئاسه سعد الفرماوي السكرتير العام للمحافظه وعضويه كلا من رئيس قطاعات كهرباء الشرقية - مديرو عموم الشئون المالية والإدارة، الحسابات، التخطيط والمتابعه بالديوان العام - رئيس قطاع الكهرباء بمديرية الإسكان - مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحكمه بالمحافطة - رئيس القطاع المالي والتجاري بقطاعات كهرباء الشرقيه - مدير عام اداره الشئون الهندسيه بالمحافظه (مقررا للجنه) - ممثلاً عن إدارة الشئون الهندسية.

أوضح المحافظ أن اللجنة تتولى مراجعه أعمال اللجان المشكله بنطاق المراكز والمدن والأحياء والوحدات القروية بشأن مراجعة كميات وحدات الإناره العامة للوقوف على حقيقه الإستهلاك الفعلي والذى يتم المحاسبه عليه.

كما تقوم اللجنة بمتابعة شركات الكهرباء في أعمال تصويب إجراءات المحاسبة عن الاستهلاك للعام المالي المنقضي بالإضافة إلى فحص موقف المصادقات التي تمت عن استهلاك العام المالى المنقضي وبيان عما إذا كان يوجد مخالفات شابت أعمال مصادقات استهلاك الكهرباء مقارنة بالاستهلاك الفعلي من عدمه وإعداد تقرير للعرض علينا في هذا الشأن.

كما قرر محافظ الشرقية تشكيل لجنة بكل مركز ومدينة وحي برئاسة نائب رئيس المركز أو المدينه أو الحي المختص وعضوية كلا من: مدير الإدارة الهندسية بالمركز أو المدينه او الحي المختص - رئيس قسم الإناره بالمركز أو المدينه او الحي المختص - عدد 2 أو اكثر من مديريه الإسكان والمرافق بكل لجنه - عضو من شركه الكهرباء بالمركز أو المدينه او الحي المختص - رئيس الوحده المحليه القرويه المختص - مسؤول الإنارة بالوحدة المحلية القروية المختص.

وأضاف المحافظ أن اللجنة ستقوم بالإنتقال على الطبيعه كلا في نطاق اختصاصه وذلك لفحص أعمدة الإنارة للوقوف على حقيقة الاستهلاك الفعلي والذي يتم المحاسبه عليه، وإعداد تقرير للعرض على اللجنة العليا للعرض علينا لإتخاذ ما يلزم.