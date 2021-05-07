ارتفاع أسعار النيكل والفولاذ ورقائق السيليكون في الأسواق العالمية

شهدت أسواق الحاسبات وأجهزة الكمبيوتر، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار مكونات الحاسبات خلال تعاملات، اليوم الجمعة 7 -5-2021 فى الأسواق العالمية، آخر جلسات الأسبوع، حيث ارتفعت أسعار الفولاذ ورقائق السيليكون و النيكل، وزاد حجم الطلب وانخفض حجم المعروض من المخزون العالمي، وتواجه مكونات وقطاع غيار الحاسبات ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب تداعيات الموجة الثالثة لجائحة كورونا كوفيد- 19، وترصد «الدستور» في هذه السطور التالية أسعار مكونات الحاسبات والأجهزة الإلكترونية الدقيقة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة الاتصالات الطرفية.

- ارتفاع أسعار رقائق السيليكون 15%

شهدت أسعار معدن رقائق السيليكون النقي ارتفاعًا ملحوظًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة نهاية جلسات الأسبوع الجارى، وسجلت نحو 4085 دولارًا للطن مقارنة بنحو 3552 دولارًا خلال الأسبوع الماضي.

ووفقًا لتقرير غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يدخل رقائق السيليكون ضمن قائمة المعادن المهمة؛ لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة الماذر بورد "اللوحة الأم"، وكانت أسعار رقائق السيليكون قد شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 715 دولارًا.

- ارتفاع الفولاذ 264 دولارًا للطن

شهدت أسعار معدن الفولاذ ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، نهاية جلسات الأسبوع الجاري، وسجلت نحو 2763 دولارًا للطن، مقارنة بسعره 2500 دولارًا الأسبوع الماضي.

ويدخل الفولاذ ضمن قائمة المعادن المهمة، لتشكيل مكونات أجهزة الحاسبات الآلية والتابلت، والتليفونات الذكية، والإلكترونيات، خاصة اللوحة الأم "الماذر بورد"، يُشار إلى أن أسعار الفولاذ شهدت تراجعًا مقارنة بالشهر الماضي، بانخفاض بنحو 210 دولارًا.

ـ النيكل يصعد 465 دولارًا للطن

شهدت أسعار معدن النيكل ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجل الطن نحو 18070 دولارًا مقارنة بنحو 17605 دولار الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره 465 دولار للطن.

وعلى صعيد التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الفورية للنيكل "المستخدم في صناعة الصلب والإلكترونيات" بنسبة 1.2% إلى 17900 ألف دولار للطن.

وشهدت عقود النيكل الآجلة القياسية في بورصة لندن للمعادن ارتفاعًا 0.8 % عند دولار للطن بعد أن وصلت أدنى مستوى لها خلال شهر يناير الماضي، وكانت أسعار المعدن، الذي يستخدم في الصلب غير القابل للصدأ، قد قفزت إلى أعلى مستوى لها في خمسة أعوام فى ديسمبر الماضى بعد أن قدمت إندونيسيا، أكبر منتج للنيكل، موعد حظر على صادرات المعادن.