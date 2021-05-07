مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات والحلقات الجديدة حظيت بنسب مشاهدة عالية خلال الآونة الأخيرة حتى تصدرت قائمة الكلمات الأكثر بحثا من قبل عشاق الدراما الرمضانية 2021، لذلك يستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير موعد عرض المسلسل والقنوات الناقلة له وأحداث الحلقة السابقة وأبرز نجوم الفن المشاركين في العمل الدرامي.



مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات 2021

منذ أولى حلقاته في رمضان 2021 حظى مسلسل الفنان حمادة هلال الجديد "المداح" بنسب مشاهدة عالية، حيث يمكن للراغبين في متابعة أحداثه على شاشة قناة النهار في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء والإعادة الأولى في تمام الساعة الرابعة والثانية الساعة الحادية عشر صباحا فيما يعرض أيضاً على شاشة قناة النهار دراما في تمام الساعة الحادية عشر صباحا و يعاد مرتين خلال اليوم الأولى الساعة الرابعة عصرا و الثانية الساعة العاشرة مساء.



أحداث الحلقة 24 من مسلسل المداح

شهدت الحلقة 24 من مسلسل المداح الذي لقى ردود أفعال هائلة بين الجمهور منذ عرض أولى حلقاته خلال شهر رمضان 2021 مجموعة من الأحداث المثيرة عقب ظهور سيدة مسنة ترغب في مقابلة صابر الذي يجسد دوره الفنان حمادة هلال لإخباره برغبة أمه التي كانت تعمل راقصة في الماضي في رؤيته وأنها كانت قد تزوجت من غالب الذي جسد دوره الفنان جمال عبد الناصر كما تتطرقت الحلقة أيضاً إلى رغبة صابر في الزواج من سهيلة حيث طلبها بالفعل من شقيقها زين زوج رحاب حبيبته السابقة وتستمر الأحداث في تصاعد حتى أحداث النهاية.

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أبرز نجوم الفن المشاركين في مسلسل المداح

مواعيد مسلسل المداح على جميع القنوات الحلقات الجديدة وأبرز أبطال العمل أصبح يتصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية المسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد و شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج وبطولة الفنان حمادة هلال والفنانة نسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودينا عبد العزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان و محمد عز ومحسن منصور وعبير فائق.