الجمعة 07 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير النقل يعلن التشغيل التجريبي لكوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بسوهاج

كوبرى جرجا
كوبرى جرجا

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، التشغيل التجريبى لكوبري جرجا أعلى السكة الحديد بمحافظة سوهاج وذلك لخدمة المواطنين وتسهيل حركة التنقلات شرق وغرب السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية بمدينة جرجا.

كما يستهدف منع التكدس والقضاء على الحوادث الناتجة لعبور السيارات لمزلقان السكة الحديد بمدينة جرجا كما يبلغ طول الكوبرى ١٣٠٠ متر بالمداخل وعرض ٢ حارة مرورية وبتكلفة ٧٦ مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه ١٠٠ ٪.

وأكد وزير النقل أن المرحلة الأولى من كباري المزلقانات تتضمن عدد ١٦ كوبرى بالوجه البحرى والقبلى فبوجه بحرى كباري ( قويسنا والعصلوجي والصيرفي والمرازيق وابو النمرس وابوحمص ) وبوجه قبلى كباري ( المديرية ببنى سويف وابو تشت وابو شوشة والمضيق والسيل وأبو قرقاص المراغة وجرجا والبلينا والرياح ).

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ كوبري المديرية أعلي مزلقان السكة الحديد ببني سويف وتم تشغيله تجريبيا فى اكتوبر ٢٠٢٠ أمام حركة المرور.

كما أشار إلى أن هذه الكباري ستساهم في إلغاء التقاطعات السطحية مع مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس والحد من وقوع الحوادث المرورية.

وذكر الوزير أن كباري المرحلة الاولى من كباري المزلقانات بيتم تنفيذها وفقاً لمواصفات الجودة العالمية مع تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز ، لتسهيل تنقل المواطنين مؤكدا ان الجميع يجب ان يتسابق لخدمة المواطنين، كما شدد الوزير على استمرار التنسيق مع المرور لضمان انسيابية الحركة المرورية على محاور الربط مع هذه الكبارى بالتزامن مع تنفيذ الأعمال.

السكة الحديد وزير النقل كوبري جرجا افتتاح

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