برلمانى يتقدم بطلب إحاطة حول أزمة تكليف أطباء دفعة مارس 2021

قدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة وطن، طلب إحاطة، موجه إلي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، حول أزمة تكليف الأطباء لدفعة مارس 2021، بعد قرار الوزارة تكليف 50% من الاعداد المطلوبة في تخصصات طب الأسرة والتخدير والطوارئ ونقل الدم، والرعاية، و50% منهم في باقي التخصصات.

وقال" شلبي"، في طلبه، إن هذا القرار، أثار استياء كافة أطباء دفعة مارس 2021، ويعبث بمستقبل ما يقرب من 10 آلاف طبيب، عانوا حتى ينالوا شهادة تخرجهم، ويطمحون لاختيار تخصصات مختلفة تتيح لهم حرية الإبداع والتألق، وتضامنت معهم نقابة الأطباء، وخاطبت وزارة الصحة، لتوضيح سلبيات هذه القرار علي الجميع، رغم توضيحات الوزارة بمعاناتها من نقص في هذه التخصصات، مضيفا:" لا يصح أن تتحمل دفعة مارس 2021، سداد عجز السنوات الماضية".



وانتقد شلبي، عدم توضيح وزارة الصحة لأية بيانات أو معلومات عن خطتها لنظام التكليف الجديد، وأماكن التدريب وعدم الإعلان عن احتياجات المستشفيات التابعة لها، في التخصصات والمحافظات من الأن، كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص، داعيا إلي إزالة الاثار السلبية للقرار الوزاري، ومناقشة طلب الإحاطة إلي لجنة الصحة بالمجلس.

وكان قدم أطباء تكليف مارس 2021 مذكرة تضم 11 طلبا، إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بسبب أزمة تكليفهم، قائلين فيها : «جرت العادة كل عام أن تعلن وزارة الصحة المصرية احتياجاتها من التخصصات المختلفة، حتى يتسنى للأطباء التقدم لتلك التخصصات وخدمة المرضى، وعلى الدوام كانت هناك نسبة وتناسب تحكم وتحدد تلك التخصصات، فكان للطبيب الحرية في أن يرتب رغباته والتخصصات التي يتوقع ان يجد في نفسه كفاءة بها».

ورفع أطباء تكليف مارس 2021، ونقابة الأطباء، عدة مطالب إلى مكتب الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، من شأنها تحسين الوضع العام لبرنامج الزمالة والارتقاء بالمنظومة الصحية، ومن هذه المطالب هو تعويض النقص في التخصصات الملحة بشكل تدريجي، بدلا من توجيه 50% من الدفعة في 5 تخصصات، على أن يتم الاكتفاء بنسبة 20% فقط لهذه التخصصات وزيادة نسبة باقي التخصصات.