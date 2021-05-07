«خدعة ترامب».. «تويتر» تعلق حساب جديد للرئيس الأمريكى السابق

علقت شركة تويتر حساب أنشأه فريق اتصالات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد يوم من إنشائه فقط.

وأوضحت الشركة أن الحساب باسم "دي جي تي ديسك"، قد تم إنشاؤه لمشاركة بيانات الرئيس السابق التي سيتم نشرها أيضا على موقعه الإلكتروني الجديد "فرام ذا ديسك أوف دونالد ترامب"، من مكتب دونالد ترامب، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

يسمح هذا الموقع، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا الأسبوع للجماهير، بإعادة نشر تصريحات ترامب على صفحات فيسبوك وتويتر الخاصة بهم.

ولا تزال هذه الميزة نشطة، تم تعليق حساب "دي جي تي ديسك" مساء، الأربعاء الماضى، بسبب انتهاك قواعد تويتر، وفقا للمراسل أندرو سوليندر.

وتم منع ترامب من دخول صفحته وحظره عبر الموقع في يناير بعد أحداث الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي.

ويعد حساب "دي جي تي ديسك" الجديد وسيلة للتحايل على هذا الحظر والسماح له بالتواصل مباشرة مع مستخدمي تويتر.

يأتي تعليق الحساب الجديد في اليوم نفسه الذي أيد فيه مجلس الرقابة على فيسبوك حظر حسابات الرئيس السابق على فيسبوك وإنستجرام أيضا.