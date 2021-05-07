بيلاروس تطور لقاحها الخاص لعلاج فيروس كورونا المستجد

طورت بيلاروس عينة من "لقاح حي" خاص بها لعلاج فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء بيلاروس (بلتا)، المملوكة للدولة، نقلا عن تصريح لرئيس البلاد الكسندر لوكاشينكو في مينسك اليوم الجمعة.



ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، تستخدم بيلاروس حاليا لقاحات روسية وصينية.



وأضافت بلومبرج أنه ربما تعدل بيلاروس لقاحها الخاص لمعالجة الطفرات الجديدة من الفيروس.



وكان لوكاشينكو، الذي يتولى السلطة منذ عام 1994، قد اقترح في بادئ الأمر "الهوكي الجليدي" لعلاج فيروس كورونا المستجد.

كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد اليوم إلى 155 مليونًا و830 ألفًا و716 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و255 ألفا و452 حالة، وسجلت حالات التعافي 133 مليونًا و257 ألفًا و765 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019- 2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا



وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.